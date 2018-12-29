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В ГАИ пояснили "фильтрацию" на гребном канале: мы предупреждали об усилении

30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С учетом интенсивности движения, в целях пресечения нарушений Правил дорожного движения всеми категориями участников дорожного движения, предупреждения ДТП и сохранения жизни и здоровья граждан, ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий, а также массированные отработки автодорог.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62089.php

В ГАИ пояснили "фильтрацию" на гребном канале: мы предупреждали об усилении

Вчера, 29 декабря 2018 года, инспекторы ГАИ проводили одно из таких мероприятий. Повышенное внимание было уделено выявлению и отстранению от управления водителей в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих права управления, также не остались без внимания и другие нарушения ПДД (безопасная перевозка пассажиров, нарушения правил эксплуатации транспортного средства и другие нарушения).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62089.php

В ГАИ пояснили "фильтрацию" на гребном канале: мы предупреждали об усилении

За 3 часа надзора было выявлено 11 нарушений, двое водителей оказались лишенными или не имеющими права управления транспортными средствами. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Аналогичное мероприятие вчера проводилось в г.Пинске.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62089.php

В ГАИ пояснили "фильтрацию" на гребном канале: мы предупреждали об усилении

Работа дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Под особым контролем находятся улицы вблизи мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62089.php

В ГАИ пояснили "фильтрацию" на гребном канале: мы предупреждали об усилении

Всегда думайте о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения! Одна ошибка на дороге может стоить ЖИЗНИ! Берегите себя! Хороших и безопасных выходных!

 
 
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