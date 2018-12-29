Снегурочка Марина и Дед Мороз Сергей поздравляли брестчан с Новым Годом на велосипедах

По легенде, «грузовик» с новогодними подарками застрял на Кобринском мосту.



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Видимо быстро заехать на мост ему помешало количество подарков в кузове.



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«Всем известен самый быстрый способ поздравить максимальное количество людей. В этом году, вместо обычного велосипеда, мы решили использовать грузовой – так и подарков больше помещается и детишек в кузове можно покатать» - говорит велосипедная Снегурочка Марина, она же по совместительству руководитель пресс-службы учреждения «За вело Брест».