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Снегурочка Марина и Дед Мороз Сергей поздравляли брестчан с Новым Годом на велосипедах
30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
По легенде, «грузовик» с новогодними подарками застрял на Кобринском мосту.
Видимо быстро заехать на мост ему помешало количество подарков в кузове.
«Всем известен самый быстрый способ поздравить максимальное количество людей. В этом году, вместо обычного велосипеда, мы решили использовать грузовой – так и подарков больше помещается и детишек в кузове можно покатать» - говорит велосипедная Снегурочка Марина, она же по совместительству руководитель пресс-службы учреждения «За вело Брест».
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По легенде, «грузовик» с новогодними подарками застрял на Кобринском мосту. Видимо быстро заехать на мост ему помешало количество подарков в кузове. «Всем...
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