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Подарок Посольства России брестским детям

30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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29 декабря 2018 года в Брестский академический театр драмы на спектакль «Волшебство под Новый год» пришли 300 детей российских соотечественников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62087.php

Подарок Посольства России брестским детям

Билеты на представление для них приобрело Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62087.php

Подарок Посольства России брестским детям

В театре были дети в возрасте от 4 до 12 лет, направленные 16 общественными организациями и учреждениями культуры города Бреста и Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62087.php

Подарок Посольства России брестским детям

Координатором мероприятия стало Брестское отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество» (председатель С. М. Молодов). После окончания спектакля дети водили хоровод вокруг новогодней елки, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

 
Теги: Брест
 
 
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29 декабря 2018 года в Брестский академический театр драмы на спектакль «Волшебство под Новый год» пришли 300 детей российских соотечественников. Билеты на...
 
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