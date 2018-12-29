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Подарок Посольства России брестским детям
30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
29 декабря 2018 года в Брестский академический театр драмы на спектакль «Волшебство под Новый год» пришли 300 детей российских соотечественников.
Билеты на представление для них приобрело Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.
В театре были дети в возрасте от 4 до 12 лет, направленные 16 общественными организациями и учреждениями культуры города Бреста и Брестской области.
Координатором мероприятия стало Брестское отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество» (председатель С. М. Молодов). После окончания спектакля дети водили хоровод вокруг новогодней елки, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.
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29 декабря 2018 года в Брестский академический театр драмы на спектакль «Волшебство под Новый год» пришли 300 детей российских соотечественников. Билеты на...
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