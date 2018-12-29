Доброном на ул. Куйбышева сначала открылся, а потом закрылся... Почему?

В середине декабря 2018-го на ул. Куйбышева открылся магазин Доброном - реклама до сих пор зазывает нас в него, и даже мы делали репортаж с открытия .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62086.php

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К сожалению, приходится констатировать факт - как открылся, так и закрылся...



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62086.php

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Не сняли даже вывеску, сверху приглашают, а чуть ниже - "магазин временно не работает по техническим причинам...".

По слухам, покупатели были не очень довольны новым объектом. По крайней мере, из тех отзывов, которые есть в нашем распоряжении, большинство почему-то не очень лестные.

Вот как описал ситуацию один из покупателей:

- В Доброноме этом были часто сбои оборудования, не считывались штрих-коды. Кассиры бегали и в ручную набирали. Сначала работало 2 кассы, а потом сказали всем перейти к одному кассиру. Люди кто стоял в очереди психанули и поставили корзинки на пол. Мы тоже ушли без покупок.

Будем надеяться, что магазин "внял" просьбам покупателей и приводит своё состояние в соответствие. Так бывает, и если все причины, препятствующие нормальной работоспособности будут устранены - он снова распахнёт свои двери покупателям... Вот только, на жаль, новогодний покупательный бум пропустят, и придётся заново "завоёвывать" лояльность людей, но тут уж ничего не поделать.