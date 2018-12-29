В окрестностях поселка Мухавец Брестского района в последнее воскресенье 2018 года прошли скоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018".



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В экстремальных соревнованиях принимали участие как и простые автолюбители на легковых автомобилях, так и профессиональные гонщики-джиперы. Заезды прошли в категориях "туризм", "спорт", "палироль/паркетник", "легковые".



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