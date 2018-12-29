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Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"
30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
В окрестностях поселка Мухавец Брестского района в последнее воскресенье 2018 года прошли скоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018".
В экстремальных соревнованиях принимали участие как и простые автолюбители на легковых автомобилях, так и профессиональные гонщики-джиперы. Заезды прошли в категориях "туризм", "спорт", "палироль/паркетник", "легковые".
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В окрестностях поселка Мухавец Брестского района в последнее воскресенье 2018 года прошли скоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018". В...
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