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Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"

30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В окрестностях поселка Мухавец Брестского района в последнее воскресенье 2018 года прошли скоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"

В экстремальных соревнованиях принимали участие как и простые автолюбители на легковых автомобилях, так и профессиональные гонщики-джиперы. Заезды прошли в категориях "туризм", "спорт", "палироль/паркетник", "легковые". 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62084.php

Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"

 
 
Ссылка на источник 63
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В окрестностях поселка Мухавец Брестского района в последнее воскресенье 2018 года прошли скоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018". В...
 
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