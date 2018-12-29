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Приют для безнадзорных животных планируют построить в Барановичах

30.12.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах на общественное обсуждение вынесен проект по строительству приюта для временного содержания безнадзорных животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62082.php

Приют для безнадзорных животных планируют построить в Барановичах

Предусматривается строительство административно-производственного корпуса, отапливаемого здания для кошек и щенков, где смогут разместиться 100 питомцев, а также секции для временной поддержки собак с индивидуальными клетками и вольерами на 200 животных. Кроме того, предлагается обустроить гостиницу для животных на 10 мест, площадку с малыми архитектурными формами для выгула и дрессировки собак.

"Обсуждали возможности реализации проекта вместе с общественностью, искали подходящие площадки для строительства приюта. В Барановичах немало неравнодушных людей, которые хотели бы, чтобы бездомные животные содержались в хороших условиях, имели шанс попасть в добрые руки, - отметил заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно. - В наступающем году планируется изготовить проектно-сметную документацию. Срок строительства объекта рассчитан на 2019-2020 годы. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета".

Общественное обсуждение проекта продлится до 26 января. С ним можно ознакомиться на сайте Барановичского горисполкома, а также в управлении архитектуры и градостроительства мэрии (ул. Советская,79, каб.516).

 
 
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В Барановичах на общественное обсуждение вынесен проект по строительству приюта для временного содержания безнадзорных животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА...
 
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