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«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

30.12.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе в нашей стране впервые прошел Республиканский новогодний бал для молодежи. Три сотни студентов и старшеклассников – все они добились успехов в учебе, творчестве, науке, спорте. Каждый – на особом счету, потому что речь о будущем страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Поздравить лучших из лучших с новогодними праздниками пришел Александр Лукашенко. Из уст Президента по традиции самое важное: Беларусь – это наша страна. И больше, чем дома, нас нигде не ждут.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Корреспондент Алена Сырова – о том, как важно пригодиться на Родине.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Алена Сырова, корреспондент:
Самый главный, большой и, пожалуй, самый торжественный зал Дворца Независимости. Только в этом году он стал свидетелем десятков встреч на самом высоком уровне. Обычно здесь говорят на языках политики и дипломатии. Но в один из предновогодних вечеров их сменил язык танца.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Мы занимались хореографией, подбором образа, подбором платья.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Если вы успели заметить, кавалеры стоят вокруг дам, когда они сидят. Так, как должно быть. Все соответствует.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Фраки, веера, парадные мундиры, белые перчатки и, конечно, светлые платья в пол. Для современных девушек, которые больше привыкли к джинсам, это повод поселить в своем гардеробе настоящее женское платье. Для мужчин же – отличная возможность повести за собой обычно сильных и независимых.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Мария Василькевич, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Прямо какая-то сказка, самая настоящая. Очень приятно и очень волшебно.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Евгений Довгач, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Большая часть нашей подготовки заключалась именно в репетициях танца. Это сложно в шлейфе, конечно.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Такие мысли, как у Маши и Евгения, наверное, у большинства приглашенных во Дворец Независимости. Потому в ожидании бала ребята повторяли разученные движения и, конечно, фотографировались.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Но за красотой жизни и тех, кто рядом, лучше все-таки наблюдать не через экран смартфона, а глядя друг другу в глаза. Об этом с высоты своего опыта чуть позже сказал Президент. Александр Лукашенко поддержал идею возрождения элегантной традиции и собрал накануне Нового года лучших из лучших на первый в их жизни такой масштабный светский раут.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы настоящее будущее нашей страны. Ставьте перед собой сейчас – именно сейчас – самые грандиозные цели, казалось бы, абсолютно недостижимые. И вы их обязательно достигнете. Если вы это время потеряете, ничего вы в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили. Но я уверен: вы обязательно дойдете до вершины в этой своей молодой жизни.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Для вас открыто всё. Но помните, ваш дом – этот тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде никто не ждет.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Потому еще более символично, что бал дебютантов по всем канонам открывал полонез. Кстати, в тот вечер танцевали под аккомпанемент Президентского оркестра.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Но, пожалуй, самым эффектным и торжественным стал танец королей и король всех танцев – вальс.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Чтобы так легко и правильно кружиться в танце, пары долго репетировали. Кстати, партнеров каждый выбирал себе сам. Многие именно на этих репетициях и познакомились. Александр Лукашенко еще в начале вечера высказал надежду, что гости бала не разойдутся по жизни.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Светлана Гутковская, хореограф первого новогоднего бала во Дворце Независимости:
Как сказал наш Президент, в самом деле, нужно смотреть друг другу в глаза. И только в танцах есть такая возможность – подержаться за руки, посмотреть друг другу в глаза. Именно в таких танцах, как полонез, как падеспань, как падеграс, можно в спокойной совершенно манере, не суетясь, рассмотреть своего партнера.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

И если с вальсом все так или иначе знакомы, то падеспань, которая продолжает программу классического бала, во время репетиций вызвала немало трудностей. Все-таки ритмичный и темповый танец.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Чтобы пары от волнения не запутались в шагах, а танцевальный рисунок был идеальным, дирижировал танцмейстер – еще одна традиция.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Строгую классику чуть позже сменили всемирно известные джазовые и современные хиты. Здесь уже подсказки в движениях были не нужны.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

И все же та статность, торжественность, элегантность и уверенность в каждом шаге, которую гости бала обрели, готовясь к нему, очевидно, с ребятами теперь надолго.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Я думаю, что стоит это возрождать, потому что молодое поколение уже, к сожалению, забыло, что это. То, что состоялся первый такой бал – это очень здорово.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Дебютный новогодний бал во Дворце Независимости состоялся. А это значит, что еще одной красивой традицией в Беларуси стало больше.

«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в нашей стране впервые прошел Республиканский новогодний бал для молодежи. Три сотни студентов и старшеклассников – все они добились...
 
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