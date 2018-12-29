ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

30.12.2018 23:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Кажется, нет лучшего времени года для реализации покупательских талантов и способностей, чем предновогодние дни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И несмотря на то, что торговля предоставила все возможности подготовиться к праздникам заранее – специальные отделы открылись еще в ноябре – по старой доброй традиции основные приготовления приходятся на пару-тройку дней перед самым Новым годом.

В Минске есть сразу несколько точек потребительского притяжения, где по-настоящему можно прочувствовать предновогодний ажиотаж. Туда и отправилась наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Чем интенсивней мигают огни в хороводе новогодней иллюминации (кстати, главная елка страны стала одной из лучших в Европе), тем импульсивней белорусы входят в предновогодний раж. Суета, пробки, очереди… То, что, казалось бы, явно нервировало в будни, в канун праздников становится неотъемлемым штрихом атмосферы.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Зачем экономить на таком грандиозном празднике?

Словно по иронии судьбы из года в год традициям мало кто осмеливатся изменять. За считанные дни включается эдакий предновогодний ускоритель, и в Минске наступает будто не конец года, а конец света. 10-балльное автооцепенение даже на второстепенных дорогах, в магазинах не протолкнуться, такси не вызвать… Фронт сферы обслуживания полностью мобилизован.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

О прейскуранте этого лакшери-салона страшно говорить. Но и попасть сюда в предновогодний сезон бьюти-обновления нужно еще умудриться. У мастеров маникюра, стилистов и визажистов полный аншлаг.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Наталья Лазарчик, директор салона красоты:
Не сидят мастера свободными. Мастера падают в девять часов вечера замертво.

«На себе экономить нельзя» – с такими словами-аффирмациями дамы оккупируют даже самые рядовые краевые парикмахерские. И, по самым скромным подсчетам, оставляют в кассах от 40 рублей.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Кстати, у самых смелых минчанок в тренде нынче символический нейл-дизайн на ногтях.

«Покупают всё самое лучшее». Что происходит на Комаровке накануне Нового года

Не припарковаться и у гипермаркетов на стоянках и паркингах, где сотни мест. Наш личный эксперимент: 15 минут – и то какой-то счастливый случай!

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Это уже четвертый или пятый крестовый поход на продуктовый. 73-летняя пенсионерка не мелочится и планомерно загружает свою тележку, невзирая на кошелек.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

– Будут какие-то изыски в этом году?
– Будут. Но будет рыбное всё, потому что свинья не любит, чтобы мясо было. Рыба у нас будет и копченая, и икра, и карп, запеченный в духовке.

Режим «продуктовый безлимит» включила и эта хозяйка.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

На Новый год мы не жалеем!

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

В последние дни уходящего года продавцы едва успевают менять кассовые ленты: что ни чек – то новый метровый рекорд. Ссылаясь на коммерческую тайну, в этом гипермаркете так и не признались, сколько в денежном эквиваленте весит самая тяжелая квитанция.

Зато в универмаге мы все-таки провели финансовое расследование.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Елена Михалёва, начальник отдела маркетинга универмага:
Выручка в эти дни вырастает в 3-4 раза.

Скрасить внезапно запланированный вечер в заведении столичного общепита в последние недели тоже едва ли получится. Хотя кое-где на новогоднюю ночь места еще есть. Ценник стартует от 120 рублей на персону.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Елена Пинчукова, администратор ресторана:
С 14 декабря у нас начались корпоративные мероприятия. Практически всё это время у нас стопроцентная заполняемость в нашем заведении.

А вот в этом офисе суета уже до новогодней лампочки. Все билеты на новогодние чартеры уже распроданы. Да и в последний вагон уже не попасть! В рейтинге новогодних туров лидируют Египет, ОАЭ, Таиланд. Всё больше белорусов привыкает встречать главные зимние праздники там, где потеплее.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей

Александра Дубровская, руководитель отдела продаж турфирмы:
Из Минска до 10 января буквально один билет какой-нибудь остался. Из Киева на 2-3 января еще можно успеть. Но на 30-31 декабря уже ничего нету.

До Нового года почти сутки. О чём не забыть в последние часы 2018-го?

Среднестатистический домашний стол белорусов на Новый год обойдется на персону больше чем в 100 рублей. По данным соцопросов, наши соотечественники готовы потратить 649 рублей на подготовку к праздникам. И если изучить мировой рейтинг праздничных расходов, то мы держимся устойчиво в топ-25, обойдя Россию, Казахстан, Австрию и Германию.

Сколько зарабатывают магазины и тратят белорусы в последние дни года? Смотрим, что лежит в корзинах у покупателей
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кажется, нет лучшего времени года для реализации покупательских талантов и способностей, чем предновогодние дни, сообщили в программе «Неделя»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит «письмо счастья», которые присылают не занятым в экономике белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика