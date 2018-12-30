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Министр труда: Глубокое сокращение занятых в экономике замедлилось, есть переток в малый бизнес

30.12.2018 22:12 — Разное | Tut.by  
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Уровень безработицы в нынешнем году сократился с 5,8% до 4,8%, наметился переток рабочей силы с крупных предприятий в малый бизнес, рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в «Главном эфире» на «Беларусь-1».

«Те тенденции, которые наблюдались — глубокое сокращение занятых в экономике — стали замедляться. Да, темп роста 99,6% (то есть снижение на 0,4% — ред.), но картина лучше, чем в предыдущие годы», — подчеркнула она.

Министр пояснила, что за счет оптимизации численности рабочих мест, которая происходит на средних и крупных предприятиях, «мы наблюдаем переток рабочей силы в малый бизнес». «Это положительная картина» — считает Костевич.

Она заверила, что и в 2019 году зарплаты в стране будут расти, и это коснется и бюджетной сферы. «Задача — зарплата в бюджетной сфере не менее 80% к средней зарплате по стране. Продолжится работа по повышению зарплат учителям, врачам и другим категориям низкооплачиваемых работников. Будут расти пенсии. Задача — соотношение 40% (пенсия по возрасту от средней зарплаты по стране)», — рассказала министр. Для выхода на такое соотношение пенсии в следующем году должны вырасти не менее чем на 14%.

Костевич отметила, что за 10 месяцев нынешнего года реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 8,1. Пенсии поднимали 3 раза за год, в декабре пенсия по возрасту достигла 394 рубля, прирост в номинальном выражении составил 20%, в реальном — 16%.

 
 
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Уровень безработицы в нынешнем году сократился с 5,8% до 4,8%, наметился переток рабочей силы с крупных предприятий в малый бизнес, рассказала министр труда и...
 
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