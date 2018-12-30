В Бресте задержали Рождественского Деда, который должен был выступить на акции против строительства аккумуляторного завода

Каждое воскресенье, начиная с 25 февраля, брестчане выходят на центральную площадь города, чтобы покормить голубей. Таким образом местные протестуют против аккумуляторного завода, который строят недалеко от Бреста . Не стало исключением и 30-е декабря. Но в это воскресенье на самой площади все прошло без эксцессов. Люди обсуждали последние новости, поздравляли друг друга с Новым годом и по традиции кормили голубей. При этом провести акцию на площади Ленина власти снова не разрешили. Но к участникам мероприятия на этот раз не было никаких санкций.





— За год протестов нами поданы заявки на проведение 40 митингов, 5 демонстраций и 12 пикетов. И каждый раз мы получали отказ. За одним исключением: весной получили разрешение на проведение митинга. Поэтому люди ищут другие возможности, чтобы выразить свой протест против строительства аккумуляторного завода, – рассказал belsat.eu правозащитник Роман Кисляк.





Протесты против завода в Бресте продолжаются уже почти год





Ранее власти пытались остановить протесты массовыми задержаниями, штрафами и арестами. Но когда это сделать не удалось, они начали действовать, по-тихому – как и произошло сегодня с Виталием Козаком.









— Сегодня я планировал поздравлять людей с Новым годом на площади Ленина в костюме Рождественского Деда с целью изучения спроса на эту услугу, так как я являюсь индивидуальным предпринимателем. Об этом я уведомил Брестский горисполком. Чтобы обсудить возможность подобного мероприятия, мне вчера позвонил начальник отдела идеологической работы Брестского горисполкома Геннадий Иванчин и предложил встретиться 30 декабря в 9:30. Но до горисполкома я не доехал, поскольку был перехвачен милицией. Сначала на меня больше часа составляли протокол сотрудники ГАИ. Потом, несмотря на то что я был трезв, меня повезли в наркологию. В это время туда привезли много бомжей и алкоголиков, которых вне очереди стали осматривать, и только потом дошло дело до меня. Тест показал ноль промилле. Но власти задержали меня на четыре часа и сорвали мое участие в мероприятии, – заявил belsat.eu Виталий Козак.





Напомним, старт производства аккумуляторного завода был запланировали сначала на август, потом на конец года. Но до сегодняшнего момента завод не открыт. Обращение против его строительства подписало 40 тысяч брестчан. На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.







