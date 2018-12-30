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«После встречи с Путиным Лукашенко переписал новогоднее обращение». Байнет опять смеется

30.12.2018 23:16 — Разное | UDF  
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Карикатура: Сергей Ёлкин, Радио Свобода
Зачем Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и для чего танцевал с мисс Беларусь.

Встреча президентов Беларуси и России в Москве завершилась 29 декабря — но результаты ее неизвестны. Пресс-службы ограничиваются общими фразами, а общения с журналистами не планируется.

Зато известно, что на Новый год Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину 4 мешка картошки и сало.

«После встречи с Путиным Лукашенко переписал новогоднее обращение». Байнет опять смеется

Скриншот by24.org из видео «Беларусь 1»

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента РБ:

— Это настоящая, самая лучшая, супер-элитная картошка, которую глава государства лично вырастил на своем огороде. Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, поскольку когда-то Путин, наверное, в полушутку, когда Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что ему еще хотелось бы получить от президента Беларуси и от всей нашей страны на Новый год, ответ прозвучал именно так. Ну, что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало.

Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта — под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания.







Одни белорусы уже подхватили тренд.




А другие предположили, в чем смысл подарка.

- Валодзя?
- Да, Григорьевич.
- Валодзя, как дзела?
- Григорьевич, деньги только после начала реальных интеграционных процессов. Вот как начнёте, так и деньги получите.
- Валодзя...
- Общий парламент, валюта...
- Вало...
- Флаг, гимн, выборы.
- Валодзя, я там цебе бульбачкі аставіў немнога.
- Что?
- Картошкі. Чэтырэ мяшка, в карыдорэ. Да весны далжно хваціць.
- Какая картошка, ты о чем вообще?
- Укусная, Валодзя. Сам перабіраў.
- Какая нафиг картошка?! О чем мы разговариваем?
- Цебе нада луччэ пітацца, валнуешся многа. Пакушай, дранікаў сдзелай. Ты умееш?
- Да блин!
- Берош пакрупнее каторая і дзярош на тарку. Толька там тры, гдзе мельчэ. І с пальцамі астарожнее. Патом чуць мукі, солі, яічка можна ўбіць і всё, на скавародку і гатова. Сразу забудзеш пра всё, как папробуеш. Вся дур із галавы уйдзет.
- Что?!
- І пра валюту обшчую, і пра парламент. Кушай, Валодзя. А как бульба кончыцца, я ешчо падкіну. Мешкі толька верні патом.
-...
- Валодзя?
-...
- Пабежаў гатовіць, маладзец.



Как еще шутили белорусы о переговорах президентов?






Не обошли вниманием в соцсетях и новогодний бал с участием президента: даже танец с мисс Беларусь 2018 был неспроста.


































Тем временем Виктор Малишевский заметил, что кое-кто на встрече с Путиным и кое-кто в общении с правительством — настолько разные люди, что будто не знакомые друг с другом.

«Следите за словами…

25 декабря

Владимир Путин:
— В целом я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23 процента и превысил 32 млрд долларов. В этом году — ещё свыше 12 процентов рост к базе прошлого года.


Александр Лукашенко:
— Мы движемся вперёд, как и договаривались. Естественно, на этом пути возникают определённые проблемы, но они не сопоставимы с теми ДОСТИЖЕНИЯМИ, которые Вы перечислили в цифрах.


А вот что он думает об этих цифрах на самом деле.

13 ноября

Президент Беларуси также обозначил, что самая главная задача — это преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле с Россией. «Если мы его не решим, о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? $7 млрд (или сколько там) дефицит у нас торговый».


На сегодня сальдо в торговле с Россией минус $8,1 млрд (год назад был минус $4,8 млрд). Импорт из России в этом году увеличился на 21,3%, наш экспорт туда – на 0,2%».


Читайте также первую часть обзора: «А чё, Белоруссия — норм название для Союзного государства»! Байнет смеется над переговорами

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Зачем Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и для чего танцевал с мисс Беларусь.
 
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