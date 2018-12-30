«После встречи с Путиным Лукашенко переписал новогоднее обращение». Байнет опять смеется



Карикатура: Сергей Ёлкин, Радио Свобода





Скриншот by24.org из видео «Беларусь 1»

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента РБ:



— Это настоящая, самая лучшая, супер-элитная картошка, которую глава государства лично вырастил на своем огороде. Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, поскольку когда-то Путин, наверное, в полушутку, когда Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что ему еще хотелось бы получить от президента Беларуси и от всей нашей страны на Новый год, ответ прозвучал именно так. Ну, что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало.



Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта — под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания.

На случай, если не знаете, что подарить близким на НГ pic.twitter.com/EJqdc9KzQX — Чай з варэннем (@belteanews) December 30, 2018



- Да, Григорьевич.

- Валодзя, как дзела?

- Григорьевич, деньги только после начала реальных интеграционных процессов. Вот как начнёте, так и деньги получите.

- Валодзя...

- Общий парламент,

- Вало...

- Флаг, гимн, выборы.

- Валодзя, я там цебе бульбачкі аставіў немнога.

- Что?

- Картошкі. Чэтырэ мяшка, в карыдорэ. Да весны далжно хваціць.

- Какая картошка, ты о чем вообще?

- Укусная, Валодзя. Сам перабіраў.

- Какая нафиг картошка?! О чем мы разговариваем?

- Цебе нада луччэ пітацца, валнуешся многа. Пакушай, дранікаў сдзелай. Ты умееш?

- Да блин!

- Берош пакрупнее каторая і дзярош на тарку. Толька там тры, гдзе мельчэ. І с пальцамі астарожнее. Патом чуць мукі, солі, яічка можна ўбіць і всё, на скавародку і гатова. Сразу забудзеш пра всё, как папробуеш. Вся дур із галавы уйдзет.

- Что?!

- І пра валюту обшчую, і пра парламент. Кушай, Валодзя. А как бульба кончыцца, я ешчо падкіну. Мешкі толька верні патом.

-...

- Валодзя?

-...

- Пабежаў гатовіць, маладзец. - Валодзя?- Да, Григорьевич.- Валодзя, как дзела?- Григорьевич, деньги только после начала реальных интеграционных процессов. Вот как начнёте, так и деньги получите.- Валодзя...- Общий парламент, валюта ...- Вало...- Флаг, гимн, выборы.- Валодзя, я там цебе бульбачкі аставіў немнога.- Что?- Картошкі. Чэтырэ мяшка, в карыдорэ. Да весны далжно хваціць.- Какая картошка, ты о чем вообще?- Укусная, Валодзя. Сам перабіраў.- Какая нафиг картошка?! О чем мы разговариваем?- Цебе нада луччэ пітацца, валнуешся многа. Пакушай, дранікаў сдзелай. Ты умееш?- Да блин!- Берош пакрупнее каторая і дзярош на тарку. Толька там тры, гдзе мельчэ. І с пальцамі астарожнее. Патом чуць мукі, солі, яічка можна ўбіць і всё, на скавародку і гатова. Сразу забудзеш пра всё, как папробуеш. Вся дур із галавы уйдзет.- Что?!- І пра валюту обшчую, і пра парламент. Кушай, Валодзя. А как бульба кончыцца, я ешчо падкіну. Мешкі толька верні патом.-...- Валодзя?-...- Пабежаў гатовіць, маладзец.

"Я в Кремль отчитываться не езжу" - Лукашенко 18 августа. Кстати, где он? — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 28, 2018

Лукашенко вновь встретится с Путиным до конца года - добиться, чтобы при вступлении в РФ нас хотя бы не называли Белоруссией — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) December 27, 2018

Сегодня танцуешь девушку, завтра танцуют тебя pic.twitter.com/EhVCrrVXXC — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 28, 2018

Лайк, если переживаешь за их отношения больше, чем за свои pic.twitter.com/18gbCZHnt1 — Чай з варэннем (@belteanews) December 29, 2018

«Я пошутил, что мы надоели друг другу», - пошутил Лукашенко на встрече с Путиным.... — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 29, 2018

Путин предложил Лукашенко "сверить часы". Часы с кукушкой, не? — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 29, 2018

Пашылі Рыгорычу ідэальны світшот для перамоваў з Пуціным. pic.twitter.com/6Xgxds5BsY — LSTR Adziennie (@lstr_by) December 29, 2018

стоял с собакой возле магазина, ждал, и в это время слушал политических аналитиков (ну алкашей т.е.).

- Ну я бы хотел в Россию, великая страна, ядерное оружие, Путин опять же

- Дурак, если Лука захочет в россию войти, его наши оппозиционеры убьют



*ничего не хочу сказать — Эwenk. (@ewenk_yu) December 29, 2018

Отмена Польшей виз на закупы для белорусов - это недружественный визовый манёвр. Мы будем настаивать на компенсации и создадим рабочую группу! — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 27, 2018

после последних переговоров с кремлём, лукашенко перезаписал предновогоднее обращение к нации. pic.twitter.com/XpOnkh6yYn — Юра (@yurzmg) December 26, 2018

Россия почему-то не поддержала предложения о введении единого белорусского рубля, столицы в Минске, праздновании Дожинок-2019 в Смоленске и переименовании Калининграда в Крулевец. pic.twitter.com/p4rVuOqyrv — Русофобия в Беларуси (@real_phobia) December 26, 2018

Союзное государство Беларуси и России - это как Союзное государство США и Мексики. Или Китая и Непала — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) August 27, 2018

ну всё, точка невозврата пройдена: У Маскве высеклі Беларускі сквер.

Беларускі сквер у Маскве высеклі, нягледзячы на петыцыю, якую падпісалі больш за 26 тысяч масквічоў. — Юра (@yurzmg) December 29, 2018

После переговоров Лукашенко улетел домой и Путину пришлось играть в хоккей одному https://t.co/g6NFmM9kz3 pic.twitter.com/oRI3vpCuC4 — Чай з варэннем (@belteanews) December 30, 2018

Владимир Путин:

— В целом я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23 процента и превысил 32 млрд долларов. В этом году — ещё свыше 12 процентов рост к базе прошлого года.

Александр Лукашенко:

— Мы движемся вперёд, как и договаривались. Естественно, на этом пути возникают определённые проблемы, но они не сопоставимы с теми ДОСТИЖЕНИЯМИ, которые Вы перечислили в цифрах.

Президент Беларуси также обозначил, что самая главная задача — это преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле с Россией. «Если мы его не решим, о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? $7 млрд (или сколько там) дефицит у нас торговый».

Встреча президентов Беларуси и России в Москве завершилась 29 декабря — но результаты ее. Пресс-службы ограничиваются общими фразами, а общения с журналистами не планируется.Зато известно, что на Новый год Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину 4 мешка картошки и сало.Одни белорусы уже подхватили тренд.А другие, в чем смысл подарка.Как еще шутили белорусы о переговорах президентов?Не обошли вниманием в соцсетях и новогодний бал с участием президента: дажебыл неспроста.Тем временем Виктор Малишевский заметил, что кое-кто на встрече с Путиным и кое-кто в общении с правительством — настолько разные люди, что будто не знакомые друг с другом.Читайте также первую часть обзора: