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Поздравление участникам торжественного собрания, посвященного 100-летию со дня образования Коммунистической партии Беларуси

30.12.2018 12:21 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам торжественного собрания, посвященного 100-летию со дня образования Коммунистической партии Беларуси, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Провозглашенные ее создателями идеи социальной справедливости, равных прав и возможностей для всех граждан страны и народов мира, преданности Отечеству прошли испытания временем и войнами, выдержали смену политического строя. И сегодня являются ориентиром в построении сильного, независимого, толерантного государства», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Коммунистическая партия Беларуси – активный участник политической, общественной, экономической и культурной жизни страны.

«Убежден, что, сохраняя преемственность традиций, отстаивая историческую правду, почитая героическое прошлое своего народа, вы всегда будете достойным примером для подрастающего поколения, — подчеркнул Глава государства. — Благодарю вас за верность идеалам и стремление трудиться во имя мира и процветания нашей родной Беларуси».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам торжественного собрания, посвященного 100-летию со дня образования Коммунистической...
 
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