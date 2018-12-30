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Соболенко, Саснович и Азаренко откроют теннисный сезон в Новый год. Чего от них ждать?

31.12.2018 00:43 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сыграет 31 декабря, а Александра Саснович и Виктория Азаренко проведут матчи на следующий день. SPORT.TUT.BY рассказывает о старте белорусских теннисисток в сезоне 2019 года.


Фото: Reuters

Арина Соболенко

Турнир: Шэньчжэнь

Призовой фонд: 750 тыс. долларов по данным WTA

Справка: как и год назад, Арина Соболенко (13 WTA) открывает сезон в Шэньчжэне. Соревнованиям в Австралии и Новой Зеландии, которые проходят накануне открытого чемпионата Австралии, Арина предпочитает Китай. Она традиционно успешно выступает в Поднебесной, где в 2016 году выиграла свой первый турнир-«пятидесятитысячник», в 2017-м провела первый WTA-финал и в 2018-м впервые стала победительницей турнира категории «Премьер 5» — в Ухане.

В прошлый раз в Шэньчжэне Арина впервые в карьере соперничала с первой ракеткой мира Симоной Халеп. Уступила со счетом 2:6, 2:6 и завершила выступление на стадии четвертьфинала. Нынче уже Арина посеяна под первым номером на турнире, что еще раз усиливает впечатление от того прогресса, которого добилась белоруска за короткий срок.

Сетка: в первом раунде Арина сыграет с немкой Татьяной Марией (72 WTA). В 2017 году девушки провели одиночный поединок в рамках матча Кубка Федерации. Он завершился победой Арины в трех сетах. Счет в личных встречах теннисисток — 2:0 в пользу Соболенко.

В случае выхода во второй круг Арина проведет матч против лучшего игрока в российско-словенской паре Екатерина Александрова (73 WTA) / Далила Якупович (80 WTA). Дальше вероятными соперниками Арины являются еще одна россиянка Мария Шарапова (29 WTA) и Елена Остапенко из Латвии (22 WTA).

По правде говоря, половина сетки Арины по именам выглядит сильнее, нежели другая, где фаворитом считается француженка Каролин Гарсия (19 WTA).

Александра Саснович

Турнир: Брисбен

Призовой фонд: 1 млн долларов по данным WTA

Справка: Александра Саснович (30 WTA) отправилась в австралийский Брисбен, с которым у нее связаны приятные воспоминания благодаря успешному выступлению год назад. Пройдя сито квалификации, Александра сыграла в финале, причем — в первом для нее, если говорить о турнирах категории «Премьер». Тогда в общей сложности она провела 8 матчей за 9 дней.

За игру в последнем поединке, то есть в финале Саша просила прощение. Дело в том, что она взяла лишь три гейма в двух сетах. Борьбы не случилось, хотя предыдущие матчи Саши отличались драматичными камбэками.

Сетка: в первом раунде Саснович проверит квалифайера Анастасию Потапову (93 WTA) из России. Победителя встречи ждет матч против украинки Элины Свитолиной (4 WTA), который может стать повторением финала турнира в Брисбене 2018 года. И это уже во втором раунде соревнований!

Виктория Азаренко

Турнир: Окленд

Призовой фонд: 250 тыс. долларов по данным WTA

Справка: экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (51 WTA) в минувшем сезоне планировала стартовать как раз в новозеландском Окленде, но из-за судебной тяжбы с бывшим бойфрендом за право опеки над сыном снялась с турнира, а ведь организаторы предоставили ей wild card.

— Семейные проблемы, с которыми она столкнулась в последнее время, не позволяют ей покидать Калифорнию, — объяснил ситуацию директор турнира Карл Бадж в интервью tvnz.co.nz. — Она уже выразила желание вернуться в 2019-м. Вика отчаянно хотела играть, и еще три дня назад мы думали, что так оно и будет. К сожалению, обстоятельства изменились.

Спустя год Азаренко действительно приехала в Окленд, да еще и с сыном, который именно в Новой Зеландии, а не на родине олимпийской чемпионки, впервые увидел снег.

Еще одна примечательная деталь. Для Виктории появление в Окленде - это возвращение после длительного перерыва. В последний раз Вика выступала здесь в 2006 году в возрасте 16 лет, когда ее позицией в рейтинге было 152 место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 25 Дек 2018 в 6:16 PST

Сетка: уже в первом раунде Вике предстоит побороться с американкой Винус Уильямс (38 WTA). Счет в личных встречах между ними 4:2 в пользу Винус, зато Вика побеждала Уильямс-старшую в двух последних матчах. С другой стороны, это было в 2015 году, поэтому трудно предположить, тем более в начале сезона, чем завершится поединок теннисисток сейчас.

В случае побед в двух раундах на стадии четвертьфинала Вика может сыграть с датчанкой Каролин Возняцки (3 WTA). Год назад Возняцки была финалисткой турнира в Окленде, а затем стала победительницей открытого чемпионата Австралии, то есть взяла свой первый «Шлем».

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сыграет 31 декабря, а Александра Саснович и Виктория Азаренко проведут матчи на следующий день. SPORT.TUT.BY рассказывает о...
 
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