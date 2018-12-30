31 декабря. События и люди

Это один из двух дней года, в которые может быть добавлена високосная секунда (другой такой день - 30 июня).

ПРАЗДНИКИ:

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

День солидарности азербайджанцев всего мира.

ПРИМЕТЫ:

Модест. Модест считался покровителем скота. Раньше этот день отмечали мужскими братчинами (складчиной) с пивом и мясом.

РОДИЛИСЬ:

1869 Анри Эмиль Бенуа МАТИСС, французский художник.

1858 Винцас КУДИРКА, литовский писатель и композитор. Автор государственного гимна Литвы "Национальная песнь". Был изображён на банкноте в 500 литов.

1878 Элизабет АРДЕН (Флоранс Найнтингейл ГРЭХЭМ), основательница косметической корпорации. Она первой выдвинула идею о том, что "make up" должен сочетаться с цветом одежды, а не с цветом волос. Она открыла первый в мире "spa" (место, где женщина могла отдохнуть и одновременно привести себя в порядок). Придумала водостойкую тушь для ресниц.

1880 Джордж Кэтлетт МАРШАЛЛ, американский генерал и дипломат. Предложил в 1947 году программу восстановления экономики послевоенной Европы - "план Маршалла". Первый в мире профессиональный военный, получивший Нобелевскую премию мира. Самым большим личным достижением в жизни сам Маршалл считал вовсе не получение самой престижной премии, а то, что за три года службы в Китае он самостоятельно выучил китайский язык. Он любил повторять: "В первый день войны и в первый день мира с трудом верится, что это правда!".

1930 Анатолий Борисович КУЗНЕЦОВ, российский актёр (Сухов в «Белом солнце пустыни»). Умер в 2014 году.

1933 Семён Львович ФАРАДА (ФЕРДМАН), российский актёр. Умер в 2009 году.

1937 Энтони Филип ХОПКИНС, уэльсский актёр, сэр.

1941 Алекс ФЕРГЮСОН, шотландский футбольный тренер, с именем которого связаны все успехи (и неудачи) английского клуба "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы.

1943 Бен КИНГСЛИ (Кришна БХАНДЖИ), английский актёр индийского происхождения.

1948 Регина Игоревна ДУБОВИЦКАЯ, автор и ведущая программы "Аншлаг". Её внучку тоже зовут Регина Игоревна.

1948 Донна САММЕР (Ла Донна Андреа ГЕЙНЗ), американская певица - "королева диско". Умерла в 2012 году.

1973 Николай Максимович ЦИСКАРИДЗЕ, российский артист балета.

1977 Пак Чэ САН, южнокорейский исполнитель, выступающий под псевдонимом PSY (Сай), автор суперхита «Gangnam Style» (2012).

1979 Андрей Владимирович ХЛЫВНЮК, вокалист группы «Бумбокс».

1985 Александра Викторовна ГЕРАСИМЕНЯ, белорусская пловчиха. Рост 176 см, вес 50 кг. Муж - пловец Евгений ЦУРКИН, у них дочь София.

СОБЫТИЯ:

1695 В Англии ввели налог на окна. Реакция была вполне естественной: чтобы не платить, жители стали просто закладывать окна кирпичами. Налог отменили лишь в 1851 году.

1879 Т. ЭДИСОН впервые продемонстрировал электрическую лампочку.

1899 В Нью-Йорке американка Ева НЕЛЬСОН стала первой женщиной, севшей за руль автомобиля (при этом она сбила пять зрителей).

1923 Впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты (английский Биг-Бен).

1935 Чарльз ДАРРОУ запатентовал "Монополию", развивающую настольную игру, которую он придумал в 1933 году. Она считается самой популярной настольной игрой в мире.

1938 В Индианаполисе (США) доктор Ролла Н. ХАРГЕР представил первый в мире прибор для определения состояния алкогольного опьянения водителя по выдыхаемому им воздуху - "Drunkometer" (т. е. "бухометр"). Для проведения теста требовалось десять минут.

1968 Свой первый полёт совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.

1986 Самораспустился самый маленький в мире профсоюз - изготовителей футляров и стендов для ювелирных изделий (в состав входил один человек).

1999 Борис ЕЛЬЦИН выступил по телевидению с заявлением, что он оставляет пост президента России. Помните его знаменитую фразу: «Я устал. Я ухожу»?

2015 Умерла Натали КОУЛ, американская певица.