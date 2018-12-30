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В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

31.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

Новогоднюю акцию снова задумали и воплотили автомобилисты участники одной из групп автомолюбителей Волковыска - VOLKovysk auto-moto club.

В этом году ребята решили провести флэшмоб в третий раз и назначили его на субботу, 29 декабря, на прежнем месте - у магазина MartInn. К сожалению, не все прошло так, как хотелось. Организаторы планировали задействовать 41 транспортное средство. Но так как суббота была рабочая, то приехала лишь половина из тех, кто заявил о своем участии. Но этого хватило, чтобы флэшмоб состоялся.

Автомобилисты поставили  свои машины таким образом, что получилась голова свиньи – символа приходящего нового года. Ее контур образовали 20 автомобилей. Фигуру выстраивали около часа, а потом ее «зажгли» — одновременно были включены фары.

Получилось красиво. Предлагаем посмотреть фотоотчет с мероприятия от фотографа Юлии Янович.

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок

 

 

 

 

Новый год не за горами. Волковысские автомотолюбители планируют праздничный флэшмоб

 

 

 

В Волковыске 30 автомобилей выстроились в цифры, символизирующие наступающий год

 

 

 
 
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Новогоднюю акцию снова задумали и воплотили автомобилисты участники одной из групп автомолюбителей Волковыска - VOLKovysk auto-moto club. В...
 
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