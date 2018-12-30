В Волковыске 20 автомобилей выстроились в хрюшкин пятачок





Новогоднюю акцию снова задумали и воплотили автомобилисты участники одной из групп автомолюбителей Волковыска - VOLKovysk auto-moto club .

В этом году ребята решили провести флэшмоб в третий раз и назначили его на субботу, 29 декабря, на прежнем месте - у магазина MartInn. К сожалению, не все прошло так, как хотелось. Организаторы планировали задействовать 41 транспортное средство. Но так как суббота была рабочая, то приехала лишь половина из тех, кто заявил о своем участии. Но этого хватило, чтобы флэшмоб состоялся.

Автомобилисты поставили свои машины таким образом, что получилась голова свиньи – символа приходящего нового года. Ее контур образовали 20 автомобилей. Фигуру выстраивали около часа, а потом ее «зажгли» — одновременно были включены фары.

Получилось красиво. Предлагаем посмотреть фотоотчет с мероприятия от фотографа Юлии Янович .



































































