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Бобруйчане за два часа собрали елку из 48 машин
Фото: vk.com/bobr.uisk
Сначала организаторы автофлешмоба — Вячеслав Сазонов, Евгений Белов, Владислав Костюков, Сергей Бурак — дали объявления о том, что 29 декабря на парковке будет проходить флешмоб. В итоге откликнулись водители из четырех автоклубов.
— Мы не надеялись, что соберется столько желающих. Большинство людей мы не знали вообще и видели впервые. Всего было около 48 машин, три авто даже не поместилось, — рассказал организатор автофлешмоба Сергей Бурак. — Главной целью было пообщаться и весело провести время.
В Полоцке автомобилисты тоже в этом году собирали елку — из 60 машин. Организаторы из «Автомотоклуб Полоцк/Новополоцк) говорили, что не ожидали такого отклика от людей.
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Бобруйчане впервые провели новогодний автофлешмоб.
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