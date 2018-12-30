Бобруйчане за два часа собрали елку из 48 машин

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«Типичный Бобруйск»

Сначала организаторы автофлешмоба —— дали объявления о том, что 29 декабря на парковке будет проходить флешмоб. В итоге откликнулись водители из четырех автоклубов.рассказал организатор автофлешмоба Сергей Бурак.В Полоцке автомобилисты тоже в этом году собирали елку — из 60 машин. Организаторы из «Автомотоклуб Полоцк/Новополоцк) говорили, что не ожидали такого отклика от людей.