ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобруйчане за два часа собрали елку из 48 машин

31.12.2018 01:44 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: vk.com/bobr.uisk
Бобруйчане впервые провели новогодний автофлешмоб. На парковке у «Бобруйск-Арены» они «собрали» елку из 48 машин. Видео выложили в паблике «Типичный Бобруйск».

Сначала организаторы автофлешмоба — Вячеслав Сазонов, Евгений Белов, Владислав Костюков, Сергей Бурак — дали объявления о том, что 29 декабря на парковке будет проходить флешмоб. В итоге откликнулись водители из четырех автоклубов.

— Мы не надеялись, что соберется столько желающих. Большинство людей мы не знали вообще и видели впервые. Всего было около 48 машин, три авто даже не поместилось, — рассказал организатор автофлешмоба Сергей Бурак. — Главной целью было пообщаться и весело провести время.

В Полоцке автомобилисты тоже в этом году собирали елку — из 60 машин. Организаторы из «Автомотоклуб Полоцк/Новополоцк) говорили, что не ожидали такого отклика от людей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйчане впервые провели новогодний автофлешмоб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скрытые признаки сердечного приступа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Новости Волковыска
Полымя
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика