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Скрытые признаки сердечного приступа

31.12.2018 01:24 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Согласно новым научным исследованиям, ученые отмечают факт существования скрытых инфарктов, симптомы у которых могут отсутствовать.

Доказывают это обследования людей старше 45 лет, у 8% из которых есть рубцы на сердце, характерные для инфаркта. И большинство пациентов не имели представления об этом.

При анализе самочувствия было отмечено, что некоторых вспомнили о ряде неприятных симптомов, которые посчитали недостаточно вескими для обращения к доктору.

К подобным симптомам относят тошноту и рвоту, повышенную утомляемость, головокружения и болевые ощущения в груди. Выяснилось, что проблемы с сердцем можно перепутать с разладом желудка. В противовес разладу кишечника, приступ является причиной образования на сердце рубцов, которые могут быть в дальнейшем причиной аритмии.

Чтобы предупредить проблемы нужно следить тщательно за своим здоровьем. Людям до 40 лет переживать не нужно, а вот людям старшего возраста не помешает обращать внимание на любые недомогания. И если неприятные симптомы долго не исчезают, а при физической нагрузке ощущаются более явно, это повод посетить врача.

Не забывать о проведении ежегодного осмотра. Ведь не только сердечный приступ является причиной образования рубцов. В зоне риска пациенты с диабетом, избыточным весом, повышенным давлением и курильщики.

Но если контролировать свое самочувствие и проходить плановый осмотр, можно предупредить развитие множества проблем.

 
 
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Ученые отмечают факт существования скрытых инфарктов, симптомы у которых могут отсутствовать.
 
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