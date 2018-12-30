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Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

31.12.2018 00:52 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
«Декабрь весь год кормит!» – эта пословица на протяжении многих лет была привычной для российских знаменитостей. Впрочем, из-за кризиса все изменилось. Новогодние заработки звезд на корпоративах в последнее время сильно упали. Некоторые артисты и вовсе остались без денег!

«Егор Крид и Тимати в пролете»


– Сейчас у народа нет денег, поэтому на корпоративах звезд «Песни года» увидеть можно редко, – говорит концертный директор Сергей Лавров. – Раньше за один вечер выступали и Киркоров, и Басков – то есть несколько топ-артистов. Сейчас таких «солянок» уже нет. Знаменитостей заказывают по одному. Басков в этом году востребован, так же как и Ольга Бузова. Ее на корпоративы зовут часто, но в качестве ведущей. Как певицу ее особо не хотят. В этом году особенно востребованы звезды 90-х. Потому что стоят очень дешево, при этом поют известные хиты: Кай Метов, Вадим Казаченко, Шура и другие.

А вот рэперов на корпоративах состоятельные граждане видеть не желают. Именно поэтому у Егора Крида и Тимати много свободных дней в декабре.

– Перед Новым годом люди хотят праздника, чтобы приглашенные гости могли танцевать, – продолжает Сергей. – А репертуар рэперов на любителя. Например, через наше агентство ни на Егора Крида, ни на Тимати нет ни одного заказа. И Нюшу не заказывают – у нее вообще работы не так много. У Криса Кельми тоже: к нему клеймо прицепилось – «артист не в кондиции», поэтому никто не звонит.

Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

Егор Крид // фото: Global Look Press


«Долина сидит без работы»

В списке невостребованных звезд неожиданно оказалась и Лариса Долина. На корпоративах она уже давно не считается желанной гостьей.

– У Долиной работы вообще нет, к сожалению, – уверяет Лавров. – Хотя ценник у нее не очень большой. По кассовым концертам, на которые люди покупают билеты, у нее тоже слабовато. Я не понимаю, почему так происходит: она же профессиональная певица. Может, из-за того, что у нее нет подходящего репертуара. Как я уже говорил, под Новый год народ привык гулять, тусоваться и слушать заводные песни. У Ирины Аллегровой ситуация другая. У нее может быть очень много работы: устроители праздников хотят ее видеть у себя на «огоньках». Но она просит большие деньги за свой приезд – пятьдесят тысяч евро минимум. А это три с половиной миллиона рублей. Если бы она снизила ценник хотя бы до двух миллионов, поверьте, заказов у нее было бы гораздо больше.

Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

Лариса Долина // фото: Global Look Press

Алла Пугачева, которая готовится к своему 70-летию, за выступления в предновогодние дни просит еще больше. За то, чтобы позвать Примадонну, нужно выложить 21 миллион рублей! Да-да, вы не ослышались, именно за триста тысяч евро Алла Борисовна готова выехать из своего роскошного замка.

– Поэтому она выступает крайне редко, только на эксклюзивных концертах у тех, кто может осилить эти деньги, – говорит Лавров. – Зато у супруга Аллы Борисовны Максима Галкина работы много – его заказывают очень часто. Максим ведь и песни поет, и в качестве ведущего выступает. И ценник у него средний – он просит от двух до трех с половиной миллионов рублей!

Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

Максим Галкин // фото: Global Look Press


Кстати

«Ротару готова петь в России!»


Сергей Лавров, который является концертным директором Софии Ротару, в ужасе от слухов, которые распускают конкуренты. Те уверяют, что в связи с непростой политической обстановкой София Михайловна категорически отказалась петь в российских городах.

– Это неправда, – продолжает Сергей. – Если у нее будут заказы в России, она приедет и к нам. Грядущую новогоднюю ночь она проведет в Казахстане. Но только потому, что оттуда пришел заказ. А у артистов всегда так: кто первый, того и тапки! Многие написали, что Ротару теперь в Россию ни ногой. Она прочитала эти сообщения и очень расстроилась. София Михайловна с удовольствием работает в России.

Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

Ротару // фото: Global Look Press

 
 
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"Декабрь весь год кормит!" – эта пословица на протяжении многих лет была привычной для российских знаменитостей.
 
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