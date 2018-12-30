Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей



Алла Пугачева // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

«Егор Крид и Тимати в пролете»

Егор Крид // фото: Global Look Press

«Долина сидит без работы»

Лариса Долина // фото: Global Look Press

Максим Галкин // фото: Global Look Press

Кстати

«Ротару готова петь в России!»

Ротару // фото: Global Look Press

– говорит концертный директор. –А вот рэперов на корпоративах состоятельные граждане видеть не желают. Именно поэтому у Егора Крида и Тимати много свободных дней в декабре.– продолжает Сергей. –В списке невостребованных звезд неожиданно оказалась и Лариса Долина. На корпоративах она уже давно не считается желанной гостьей.– уверяет Лавров. –Алла Пугачева, которая готовится к своему 70-летию, за выступления в предновогодние дни просит еще больше. За то, чтобы позвать Примадонну, нужно выложить 21 миллион рублей! Да-да, вы не ослышались, именно за триста тысяч евро Алла Борисовна готова выехать из своего роскошного замка.говорит Лавров. –Сергей Лавров, который является концертным директором Софии Ротару, в ужасе от слухов, которые распускают конкуренты. Те уверяют, что в связи с непростой политической обстановкой София Михайловна категорически отказалась петь в российских городах.продолжает Сергей. –