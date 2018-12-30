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Люди что-то почуяли? Огромная очередь в обменник в центре Барановичей

31.12.2018 00:46 — Разное | UDF  
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Очередь в пункт обмена валюты. Фото: читатель Intex-press
Накануне новогодних праздников белорусы стали массово сдавать валюту.

Наша читательница 30 декабря стала свидетелем очереди длиной в несколько десятков метров. Из-за того, что в воскресенье закрыты многие банки, люди терпеливо стояли около работающего обменника валюты.

Люди что-то почуяли? Огромная очередь в обменник в центре Барановичей

Очередь в пункт обмена валюты. Фото: читатель Intex-press

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Накануне новогодних праздников белорусы стали массово сдавать валюту.
 
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