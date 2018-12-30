Люди что-то почуяли? Огромная очередь в обменник в центре Барановичей



Очередь в пункт обмена валюты . Фото: читатель Intex-press

Очередь в пункт обмена валюты. Фото: читатель Intex-press

Наша читательница 30 декабря стала свидетелем очереди длиной в несколько десятков метров. Из-за того, что в воскресенье закрыты многие банки, люди терпеливо стояли около работающего обменника валюты.