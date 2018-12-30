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Юлия Михалкова рассказала о распаде "Уральских пельменей"

31.12.2018 00:37 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.

По словам артистки, в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении.

Юлия Михалкова пояснила, что не гастролирует с коллективом, потому что не хочет делать выбор между "старыми" и "новыми" его участниками.

Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.



"Новый Год – пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях». Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую.

Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и журналисты не спросили об этом.

Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых?

Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?

Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь!

И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет.

Ну, что мы все о грустном! Уже 31 декабря мы встретимся с вами в полном составе на новогоднем шоу на канале СТС, а потоооом в Екатеринбурге!"

 
 
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Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
 
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