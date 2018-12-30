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Как проверить безопасность телефона на прослушку

31.12.2018 00:31 — Разное | UDF  
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Сообщения о взломах или прослушке телефонов всплывают практически постоянно. Жертвами становятся даже звезды и политики.

Представьте, если можно взломать явно хорошо защищенные смартфоны особых персон, то что же говорить о вашем собственном аппарате, который наверняка охраняется лишь несложным кодом.

Прямо сейчас какой-то чрезмерно любопытный молодец может просто для развлечения читать вашу переписку в социальных сетях или рассматривать личные фотографии, не предназначенные для чужого глаза.

Между тем, проверить свой смартфон на прослушку будет совсем просто. Во-первых, хоть посторонние программы и незаметны, но их фоновая активность заметно снижает время работы аккумулятора. Смартфон быстро садится? Посмотрите, что в нем тратит ресурсы.


На будущее, не стоит доверять подключенным к сети устройствам любую персональную информацию. Банальная беспечность из серии “А что мне скрывать?” вполне может стоить вам не только приватности, но и денег: например, информации о банковских картах.

 
 
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Сообщения о взломах или прослушке телефонов всплывают практически постоянно.
 
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