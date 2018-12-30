Что происходит с организмом с 30 декабря по 2 января. История празднующего человека в картинках





Изображения: Антон Девятов, TUT.BY

Изображения: Антон Девятов, TUT.BY

Изображения: Антон Девятов, TUT.BY

Изображения: Антон Девятов, TUT.BY

Изображения: Антон Девятов, TUT.BY

Изображение: Антон Девятов, TUT.BY

Изображение: Антон Девятов, TUT.BY

Изображение: Антон Девятов, TUT.BY

Как пережить бурное застолье

Мы проанализировали некоторые цифры и пообщались с медиком, чтобы понять, как может меняться организм человека, если праздновать по нашему сценарию.Если 30 и 31 декабря, а затем еще и 1 января плотно есть во время застолий, то можно потреблять и по 5000 калорий в сутки при норме в 2000-2500 калорий. В итоге за три дня человек съест 15 000 калорий. Это на 7500-9000 калорий больше, чем нужно.Итого при таком рационе за три дня можно набрать до 2 кг веса, вместе с ними придут тошнота, вздутие в животе, тяжесть. Могут возникнуть ощущения вялости и слабости.Во время новогодних пиршеств, как правило, на столе преобладают блюда с животными жирами — мясо, колбасы, майонез. Изрядно переев, человек может почувствовать тошноту, горечь во рту. Такая еда — еще и нагрузка на печень. Она проявляется ощущением тяжести в правом подреберье.Белорусы в день в среднем едят 10,7 грамма соли, хотя нужно до 5 граммов. Во время торжеств мы съедаем ее еще больше. Примерно по 15 гр в день. За три дня наберется около 45 гр.В итоге у любителей застолий может повыситься артериальное давление, а в норме оно 120/80. Также из-за избытка соли в организме задерживается жидкость и появляются отеки.Для людей старше 15 лет, не страдающих ожирением и сахарным диабетом, максимальное безопасное количество сахара — не более 50 грамм в день. Это шесть чайных ложек.Если с 30, 31 декабря и 1 января есть только по кусочку торта 100−150 грамм в день, то вреда для организма не будет. Но если норму по сахарам превысить, это даст нагрузку на поджелудочную железу и может вызвать диарею, вздутие и боль в животе.Если каждый праздничный день выпивать по бутылке шампанского, то это может привести к обезвоживанию организма, сгущению крови, снижению уровня сахара в крови, концентрации микроэлементов: фосфора, калия, магния, натрия и витаминов группы В.Также при выпивке учащается пульс. В норме он 60−80 ударов в минуту, а при похмельном синдроме может быть от 100 ударов и выше.Повышается и давление — вплоть до гипертонического криза.Если не спать несколько ночей подряд, то это повлияет на нервную систему. Сначала у человека может быть повышенная возбудимость, а затем появляется апатия, наступает истощение нервной системы.Но и это еще не все. То, что мы три дня мало двигаемся, много смотрим телевизор и едим, может привести к замедлению обмена веществ и работы желудочно-кишечного тракта.А вот новогодние бенгальские огоньки благотворно влияют на состояние человека, так как в этот момент он испытывает только позитивные эмоции. TUT.BY желает вам побольше позитива, здоровья и оптимизма в новом году! И пусть советы врача, опубликованные ниже, вам не понадобятся!1. На следующий день после застолья нужно пить много негазированной чистой воды, зеленого чая без сахара, морсов, отваров ромашки и мяты с медом, компоты из сухофруктов, в которых есть микроэлементы.2. Можно пить огуречный рассол и есть кислые щи, богатые витамином С.3. Стоит сделать несколько разгрузочных дней: один на следующий день после праздников, затем два-три таких дня в течение недели. Это поможет привести обмен веществ в норму.Разгрузочные дни могут быть овощные, фруктовые и кисломолочные.4. Сразу после праздников нельзя идти в спортзал и там активно заниматься. Это стресс для организма. Можно гулять, делать минимальную работу по дому, ходить в бассейн, на массаж.5. В сауну и баню в первые дни после праздников ходить тоже нежелательно. Это может привести к подъему давления, сердечному приступу.