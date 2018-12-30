Что белорусы чаще всего искали в Интернете в 2018 году?

Интернет живет своей жизнью. Но статистику ведет регулярно и скрупулезно. К концу года обнародованы данные. Посмотрим на результаты.

Что же искали белорусы в сети в уходящем году? Так вот, больше всего нас интересовали события, связанные с Чемпионатом мира по футболу. Неудивительно. Тем более, что в этот раз он проходил как никогда близко. Впрочем, белорусы здесь не отличаются от остальной планеты – «мундиаль» возглавляет ТОП популярных мировых запросов.

А вот далее предпочтения расходятся! Из спортивных событий, конечно, – в десятке зимняя Олимпиада. Но даже она уступает по популярности «Евровидению», а еще некоторым сериалам.

Вот уж точно – не оторваться! С особым любопытством в уходящем году белорусы изучали биографию Стивена Хокинга – знаменитый учёный ушёл из жизни в марте. Много запросов, связанных с Фредди Меркьюри. Это объясняют выходом фильма «Богемская рапсодия» – именно он, кстати, больше всего заинтересовал белорусских киноманов в Интернете.

А что мы хотели купить? Конечно, машину, квартиру, а ещё билет на поезд. Какую музыку слушать в дороге? Здесь тоже есть статистика: шума в Интернете наделал молодой талант Тима Белорусских и песня про 8 марта группы «Ленинград». Ну, кто не видел этот клип? Хорошо это или плохо – на вкус и цвет, как говорится.

Перед Новым годом куда мы чаще всего идем за советом – от подарка до наряда? Конечно, в Интернет!