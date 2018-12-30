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Что белорусы чаще всего искали в Интернете в 2018 году?

31.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Интернет живет своей жизнью. Но статистику ведет регулярно и скрупулезно. К концу года обнародованы данные. Посмотрим на результаты. 
 
Что же искали белорусы в сети в уходящем году? Так вот, больше всего нас интересовали события, связанные с Чемпионатом мира по футболу. Неудивительно. Тем более, что в этот раз он проходил как никогда близко. Впрочем, белорусы здесь не отличаются от остальной планеты – «мундиаль» возглавляет ТОП популярных мировых запросов. 
 
А вот далее предпочтения расходятся! Из спортивных событий, конечно, – в десятке зимняя Олимпиада. Но даже она уступает по популярности «Евровидению», а еще некоторым сериалам. 
 
Вот уж точно – не оторваться! С особым любопытством в уходящем году белорусы изучали биографию Стивена Хокинга – знаменитый учёный ушёл из жизни в марте. Много запросов, связанных с Фредди Меркьюри. Это объясняют выходом фильма «Богемская рапсодия» –  именно он, кстати, больше всего заинтересовал белорусских киноманов в Интернете. 
 
А что мы хотели купить? Конечно, машину, квартиру, а ещё билет на поезд. Какую музыку слушать в дороге? Здесь тоже есть статистика: шума в Интернете наделал молодой талант Тима Белорусских и песня про 8 марта группы «Ленинград». Ну, кто не видел этот клип? Хорошо это или плохо – на вкус и цвет, как говорится. 
 
Перед Новым годом куда мы чаще всего идем за советом – от подарка до наряда? Конечно, в Интернет!
 
 
 
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Интернет живет своей жизнью. Но статистику ведет регулярно и скрупулезно. К концу года обнародованы данные. Посмотрим на результаты.
 
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