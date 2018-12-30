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Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

31.12.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уже шестой год подряд мы подводим печальные итоги года именно перед Новым Годом, 31 декабря. Этот материал - в память о тех, кто не встречает с нами очередной Новый год. Они что-то планировали, заботились, рассчитывали свои силы, беспокоились о ближних, но их больше нет. Секунда отделила этих людей от этого мгновения, и эта секунда должна стать каждому из нас предупреждением - время на исходе, и надо подучать о чём-то более значительном, чем новогодний стол. Вечность, любовь, прощение, дружба, взаимоуважение, помощь ближнему... Мы собрали здесь, в этом материале не всех, конечно, но все они живы в чьей-то памяти. Итак:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

17 июня 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении брестчанина. Он подозревается в убийстве. 24-летний брестчанин, работающий специалистом по логистике, в компании жены и друзей сидели на скамейке, когда к ним подошел 34-летний неработающий брестчанин. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. 24-летний логист избил руками и ногами 34-летнего гражданина. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления. Подозреваемый задержан.

26 июля 2018 года, около 08:15 часов на автодороге Р-83 "Брест - Каменец - НП "Беловежская Пуща"произошла дорожная авария, в результате которой погибли 3 человека. Водитель грузового автомобиля марки "МАЗ" (1957 г.р., житель г.Каменец), при выезде с второстепенной дороги на автодорогу Р-83, не предоставил преимущество автомобилю марки "Рено Мастер" под управлением жителя г.Бреста (1986 г.р.) и совершил с ним столкновение. В результате столкновения на месте происшествия погибли 2 ребенка (мальчики 2 и 5 лет) и их мать (1987 г.р.).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

03.08.2018 примерно в 23:15 автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением жителя Кобрина, 1995 года рождения, двигался по автодороге М10 в направлении г. Кобрина. В нем в качестве пассажиров находилось 3 девушки. В указанное время, при выполнении маневра обгона двигавшегося в попутном направлении автомобиля «Фольксваген Т4», водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Гольф» и двигавшегося во встречном направлении автомобиля «Опель» под управлением мужчины, 1983 года рождения. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Фольксваген Гольф», 1991 года рождения, с видимыми признаками беременности, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

7 июня 2018 года вечером в городе Бресте на ул. Пионерской. С крыши 9-этажного дома выбросилась 16-летняя девушка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

27 мая: в Бресте с крыши девятиэтажки упала и разбилась 14-летняя школьница.

В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница. Несчастный случай произошел 9 мая на ул. Интернациональная.

08.02.2018 примерно в 08:15 в гараже, расположенном в здании УЗ «Брестский областной диспансер спортивной медицины» обнаружен труп мужчины, 1959 года рождения, работавшего водителем в указанном учреждении, который покончил жизнь самоубийством путем повешения.

10 мая 2018 года, около 17.00. На ул. Рябиновой из окна 7 этажа выпал мужчина.

17 декабря 2018 года около 11:50 часов на автодороге Р16 "Брест-Высокое"произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

По предварительной информации: 44-летний житель аг.Рясна Каменецкого района, управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", двигаясь по автодороге Р16, в направление г.Бреста, не учел погодные условия, состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер", под управлением 24-летнего жителя г.Бреста (маршрутное такси "Брест-Высокое"). В результате происшествия водитель автомобиля "Фольксваген" погиб на месте аварии.

27 февраля 2018 года около 15.30 часов на автодороге М-1/Е30 "Брест-Минск-гр.РФ" произошло ДТП. По предварительной информации: 48-летняя брестчанка, управляя автомобилем марки "БМВ 530", двигалась по направлению от д.Тельмы в сторону М-1. При выезде на перекресток, женщина совершила столкновение с автомобилем марки "МАЗ", под управлением 36-летнего жителя Каменецкого района, который двигался по автодороге М-1/Е30 "Брест-Минск-гр.РФ", в направлении г.Минска. В результате столкновения женщина скончалась на месте аварии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

32-летний брестчанин (предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения), не имея права управления (лишен в/у в 2011 году по ч.1 ст.317 УК Республики Беларусь), управляя автомобилем марки "Фольксваген Венто", не справился с управлением, допустил наезд на ограждение, затем на световую опору и допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

17 августа 2018 года около 12 часов при осуществлении мероприятий по проверке законности хранения оружия у населения сотрудниками Ивацевичского РОВД проводился рейд д.Бобровичи. При подходе к дому местного жителя 1961 года рождения, у которого, по информации правоохранителей могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, последний внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате стрельбы участковый инспектор Ивацевичского РОВД майор милиции 1976 года рождения скончался на месте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

4 августа 2018 года примерно в 21:00, на пляже вблизи Гребного канала в Бресте местные жители, мужчина 1978 г.р. и женщина 1986 г.р., обратились к спасателям с просьбой найти их малолетнего сына, который пропал из поля их зрения у водоема. Примерно в это же время тело ребёнка было извлечено из воды одним из отдыхающих. Проведённые прибывшей бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительных результатов не дали и была констатирована смерть 5-летнего мальчика.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

9 января 2018 года в 15.10 в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в больницу из квартиры Ф., 1995 г.р., неработающего, скончалась Т., 1985 г.р., неработавшая. Согласно заключения судебно медицинской экспертизы от 10 января смерть наступила от субдуральной гематомы левого полушария лобно-теменной затылочной области. Правоохранители установили, что тяжкие телесные повреждения 4-го января около 24.00 в квартире Т., в ходе возникшей после совместного распития спиртных напитков ссоры, избив руками, причинил Ф., который задержан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

13 октября 2018 года 29-летний житель г.Минска, управляя автомобилем «БМВ 730», двигаясь по левой полосе движения, на 246 км. автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-гр.РФ», по направлению от г. Бреста, к г. Минску, совершил наезд на пересекавших проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движении автомобиля, не обозначенных световозвращающими элементами, пешеходов - 60-летнего жителя д.Родковичи, Барановичского района (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летнего жителя аг.Снов, Минской области. В результате происшествия оба пешехода погибли на месте ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

20.04.2018 около 14.50 часов на 29-й км а/д М1-Е30 «Брест-Минск-граница РФ» произошло ДТП. По предварительной информации: 31-летний житель г.Жабинка, управлял автомобилем марки «БМВ-318», двигаясь по левой полосе движения, в направлении от г.Бреста к г.Кобрин, совершил попутное столкновение с автомобилем марки «Маз-642205» в составе с полуприцепом «Маз-938662», который совершал манёвр левого поворота, затем, после столкновения с автомобилем «Маз», совершил боковое столкновение с автомобилем марки «Лада-Ларгус», который двигался по правой полосе в попутном направлении. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле СМП УЗ "Жабинковская ЦРБ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

13.09.2018 в 15.40 часов 45-летний житель г.Бреста управлял трактором «МТЗ-80» в составе с полуприцепом «Т-05» и двигался по правой крайней полосе движения путепровода ул.Ленина в г.Бресте в направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Мицкевича. На спуске с вышеуказанного путепровода, водитель совершил наезд на бордюрный камень с правой стороны по ходу движения и допустил опрокидывание трактора на проезжую часть. Мужчина умер в реанимации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

26.12.2018 года около 13:50 часов в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации: на 43 км автодороги Р17 "Брест-граница Украины-Олтуш" произошло столкновение с участием автомобиля марки "МАЗ" в составе с полуприцепом и трактором. От удара трактор опрокинулся, в результате чего водителя трактора выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика. Водитель трактора погиб на месте аварии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

Футболистка минского клуба "Звезда-БГУ" Юлия Борисенко погибла в возрасте 28 лет. Спортсменка отправилась отдыхать с подругами на озеро и утонула.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62094.php

Итоги 2018 года... Есть только миг, между прошлым и будущим

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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