Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!

Остался всего лишь один день - и новый, 2019 год, вступит в свои права. Поздравляем всех брестчан с этим неминуемым событием в их жизни и желаем мудрости и достатка, любви и взаимопонимания. Помните, что лучше Бреста нету места! И для вас - несколько специальных поздравлений. Если вы хотите добавить своё - просто пришлите его на адрес admin@virtualbrest.com , мы будем обновлять материал вплоть до 1 января включительно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

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Чуть не забыли - тут по ссылке вас поздравил глава Бреста Александр Рогачук .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Читать полностью в источнике с фото:





Поздравления в комментариях приветствуются!