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Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!
31.12.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Остался всего лишь один день - и новый, 2019 год, вступит в свои права. Поздравляем всех брестчан с этим неминуемым событием в их жизни и желаем мудрости и достатка, любви и взаимопонимания. Помните, что лучше Бреста нету места! И для вас - несколько специальных поздравлений. Если вы хотите добавить своё - просто пришлите его на адрес
Чуть не забыли - тут по ссылке
Поздравления в комментариях приветствуются!
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Остался всего лишь один день - и новый, 2019 год, вступит в свои права. Поздравляем всех брестчан с этим неминуемым событием в их жизни и желаем мудрости и достатка,...
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