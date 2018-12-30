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Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!

31.12.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Остался всего лишь один день - и новый, 2019 год, вступит в свои права. Поздравляем всех брестчан с этим неминуемым событием в их жизни и желаем мудрости и достатка, любви и взаимопонимания. Помните, что лучше Бреста нету места! И для вас - несколько специальных поздравлений. Если вы хотите добавить своё - просто пришлите его на адрес admin@virtualbrest.com, мы будем обновлять материал вплоть до 1 января включительно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!

Чуть не забыли - тут по ссылке вас поздравил глава Бреста Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62092.php

Брестчане поздравляют друг друга с наступающим Новым 2019 годом!

Поздравления в комментариях приветствуются!

 
Теги: Брест
 
 
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Остался всего лишь один день - и новый, 2019 год, вступит в свои права. Поздравляем всех брестчан с этим неминуемым событием в их жизни и желаем мудрости и достатка,...
 
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