Платники едут, а бесплатники стоят... Конфликты на границе нарастают

Смысл в том, что платных (тех, кто едет через границу, оплачивая заранее время и очередь) стало так много, что бесплатные (те, кто просто приехал на границу в общую очередь) вообще "стоят" и не едут. И в основном по платному варианту едут автомобили на российских номерах, для которых небольшая сумма не проблема.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62090.php

Читать полностью в источнике с фото:





Но тут уже недовольны наши - которые не могут проехать вообще из-за такого положения дел.

Вот как описала ситуацию автор видео: