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Платники едут, а бесплатники стоят... Конфликты на границе нарастают

31.12.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Смысл в том, что платных (тех, кто едет через границу, оплачивая заранее время и очередь) стало так много, что бесплатные (те, кто просто приехал на границу в общую очередь) вообще "стоят" и не едут. И в основном по платному варианту едут автомобили на российских номерах, для которых небольшая сумма не проблема.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62090.php

Платники едут, а бесплатники стоят... Конфликты на границе нарастают

Но тут уже недовольны наши - которые не могут проехать вообще из-за такого положения дел.

Вот как описала ситуацию автор видео:

- Вчера вечером (29 декабря 2018 года) пересекали границу РБ-РП на ПП Брест (ПТО Варшавский мост), на въезде в экологию, работники оформляли машины российских граждан по экспресс оплате. Из-за этого те, кто едал бесплатно стояли без движения по несколько часов, пока я не стала снимать видео. Как только включила камеру, работники экологии прекратили брать экспресс оплату и стали выпускать машины бесплатно... Сейчас ситуация повторяется.

 
Теги: Брест
 
 
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Смысл в том, что платных (тех, кто едет через границу, оплачивая заранее время и очередь) стало так много, что бесплатные (те, кто просто приехал на границу в общую...
 
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