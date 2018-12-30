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Платники едут, а бесплатники стоят... Конфликты на границе нарастают
31.12.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Смысл в том, что платных (тех, кто едет через границу, оплачивая заранее время и очередь) стало так много, что бесплатные (те, кто просто приехал на границу в общую очередь) вообще "стоят" и не едут. И в основном по платному варианту едут автомобили на российских номерах, для которых небольшая сумма не проблема.
Но тут уже недовольны наши - которые не могут проехать вообще из-за такого положения дел.
Вот как описала ситуацию автор видео:
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