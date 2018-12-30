Жировка-2019. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги утвердили во всех регионах и в Минске

Во всех регионах и в Минске установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год. Напомним, ранее президентом были утверждены предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком утвердили новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2019 году.
Тарифы как на водоснабжение установили на уровне предельно допустимых — 0,8338 рубля за 1 кубометр, так и на техобслуживание жилого дома — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Тариф на водоотведение (канализацию) также установили по верхней планке — 0,6383 рубля за 1 кубометр (за исключением Минска, где тариф составляет 0,5518 за 1 кубометр).
Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома по всей стране установили на максимальном уровне по всей стране — 0,1001рубля за 1 квадратный метр.
Субсидируемый тариф на техобслуживание лифта установлен на одном уровне — 1,4 рубля на одного проживающего (на уровне 2018 года). При этом полный тариф отличается в Минске и регионах: в столице он составляет 1,43 рубля на одного проживающего, в Минской области — 1,59 рубля, а во всех остальных регионах — 1,5 рубля.
Полный тариф на техобслуживание в Минске в 2019 году составит 0,1216 рубля за квадратный метр, а в регионах — 0,1274 рубля. При этом полные тарифы за водоснабжение и канализацию отличаются во всех регионах и Минске.
Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых услуг более чем в 80%, отмечали ранее в МАРТ.
Напомним, планируется, что к концу этого года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости.