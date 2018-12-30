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Что надеть в новогоднюю ночь? Стильные фэншуй-советы

31.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Стилист Екатерина Гордеева замиксовала моду и фэншуй в коктейль стильных советов. Что надеть на встречу Нового года и от каких вещей стоит отказаться, чтобы не спугнуть удачу — читайте в нашем материале.


— Год Желтой Собаки заканчивается, а вместе с ним завершается и двенадцатигодичный звездный цикл. Мы получили уникальный шанс встретить Новый год так, чтобы привлечь удачу не только на ближайшие 365 дней, но и на грядущую дюжину лет.

Правда, есть одно «но»: празднование должно пройти с размахом, при этом все требования Желтой Земляной Свиньи — талисмана наступающего года — должны быть выполнены. Иначе, по мнению астрологов, не видать нам благополучия и финансовой удачи.

Чтобы не огорчить Свинку, придерживайтесь этих несложных стильных правил.

Только обновки и только шик!


Так звучит главный принцип новогоднего лука. Полюбившимся и проверенным временем нарядам, увы, не место на главной вечеринке года.
Среди праздничной суеты отведите пару часов на шопинг и порадуйте себя обновкой.
Бродя по магазинам, помечтайте, какой образ вы бы хотели примерить на себя в будущем году. Задумайтесь, почему выбрали именно его? Такое упражнение поможет понять, чего вам на самом деле хочется и в каких сферах жизни вы еще не реализовываетесь на 100%.

Кстати, сейчас отличное время для покупок: практически во всех торговых центрах идут рождественские распродажи.

Теперь поговорим о шике. Свинья не зря служит самым популярным прототипом для копилки. По легенде, счастливчикам, сумевшим покорить своим роскошным нарядом Кабана, весь год будет сопутствовать финансовая удача.

Любителям встречать бой курантов «в домашнем» стоит задуматься, а скромницам — отложить невзрачные платья до конца праздников.

Стильные, но не подходящие для праздника образы:

Для встречи Желтого Кабана прекрасно подойдут все оттенки золотого, песочного, лимонного, горчицы, канареечного и оранжевого. Эти цвета ассоциируются с богатством и благополучием.
Модницам повезло, ведь Институт Pantone огласил список трендовых цветов-2019, и там, будто по заказу астрологов, можно найти самые разные оттенки желто-оранжевого.

Трендовые цвета Pantone придутся кстати в новогоднюю ночь:

Конечно, хозяйке наступающего года придутся по душе и другие цвета. Все натуральные природные оттенки: коричневый, зеленый, пепельный, темно-синий Свинка оценит по достоинству.

Синий — хорошая альтернатива золотым оттенкам:


Обыграйте наряд яркими акцентами и аксессуарами. Главное — не переборщите. Пару лишних деталей — и из роскошной девушки вы превратитесь в новогоднюю елку.
 

Говорим «да» практичным нарядам

Подбирая наряд, можем смело забыть о неудобных платьях, слишком высоких шпильках и узких корсетах. Кабан — животное рассудительное и практичное. Вряд ли хозяин года оценит муки ради красоты, поэтому новогодний образ должен быть комфортным.
Альтернативой платьям могут стать шелковые или бархатные брюки и вечерние комбинезоны.
Комфорт — одно из главных требований идеального новогоднего образа:

«Нет» сложным прическам

По той же причине говорим категорическое «нет» сложным прическам. Явную асимметрию, строгие пучки, лак и стайлинг оставляем в 2018-м. В новом году позволим себе максимум естественности и свободы: высокие небрежные хвосты, укладки с легким текстурированием, мягкие локоны замечательно дополнят праздничный образ.

«Правильный» и «неправильный» хвост:

Что надеть мужчинам?

Что касается цветов, тут все просто: просматриваем палитру Pantone-2019 и выбираем любой приглянувшийся натуральный (такой, который встречается в естественной природе) оттенок. Спокойную гамму костюма можно разбавить более веселым элементом. Например, галстуком, нагрудным платком или бабочкой.
Помним, что look должен быть комфортным. Поэтому, если галстук и веселый праздник для вас вещи несовместимые, снимите его и в качестве яркой детали используйте принтованные носки.

Сядьте и расслабьтесь

Представим, что до Нового года осталось немного: идеальный фэншуй-look собран, оливье нарезан, подарки терпеливо дожидаются своего часа. Даже если не все хлопоты закончены, выделите пару часов на отдых.
Во-первых, роскошный образ и усталость плохо уживаются вместе. Во-вторых, свинья любит довольных и расслабленных — будьте такими в новом году!

 
 
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Стилист Екатерина Гордеева рассказывает про наряды для новогодней ночи
 
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