В объезд нельзя





Уважаемые граждане! В последнее время участились попытки внеочередного въезда грузовых транспортных средств в автодорожный пункт пропуска Бенякони без подтверждающих документов и с использованием заведомо подложных документов. Еще имеют место нарушения порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в пункте пропуска.

Если перед автодорожным пунктом пропуска Бенякони, на выезд из Республики Беларусь скапливается более 50 автомобилей, очередь разделяется в н.п. Бенякони на две части: первая – от пункта пропуска до р. Сольча (до 50 автомобилей), вторая – от светофора, перед н.п. Бенякони в сторону н.п. Вороново. В условиях наличия очереди, состоящей из 2-х частей, некоторые водители грузовых автомобилей предпринимают различные варианты ухищрений для сокращения своего времени пребывания в очереди. Находятся также и более предприимчивые водители-грузоперевозчики, которые совершают попытки объезда всей очереди по подложным основаниям на право внеочередного въезда в пункт пропуска. С этой целью, для подтверждения своего «особого статуса», они предъявляют при въезде в пункт пропуска подложные товарно-транспортные накладные на скоропортящийся или опасный груз, а въехав в пункт пропуска при прохождении таможенного контроля – настоящие товарно-транспортные накладные на фактически перемещаемый товар, который не относится к «приоритетному».

Совершив объезд своих коллег, водители-грузоперевозчики нарушают не только моральные принципы в отношении своих законопослушных коллег, но и совершают различные административные правонарушения, а в некоторых случаях и уголовные преступления:

нарушение режима в пункте пропуска;

управление транспортом без специального разрешения;

использование заведомо подложных документов.

Так в отношении 2 граждан, один из них наш соотечественник, а второй гражданин Литовской Республики, составлены административные протоколы по ст. 23.32 «Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь». Они без достаточных оснований въехали в автодорожный пункт пропуска Бенякони вне очереди. В обоих случаях сумма штрафа составила около 400 рублей.

Командование Лидского погранотряда.

Фото носит иллюстративный характер.