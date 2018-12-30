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Это надо видеть! Вот как наши читатели украсили квартиры и офисы к Новому году

31.12.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Мы попросили наших читателей поделиться новогодним настроением и показать, как они украсили свои дома, офисы и квартиры к праздникам. И они поделились, засыпали редакционную почту фотографиями. Спасибо вам, дорогие наши читатели. С наступающим Новым годом!

Публикуем третью часть новогодней красоты!

Читательница Ирина показала, какая потрясающая елка у компании «Фармин». «Игрушки в красно-золотых цветах на пушистых веточках стройной трехметровой красавицы не оставляют равнодушным никого и беспощадно вселяют дух Рождества и трепетного предвкушения праздника даже в очень серьезных и деловых бизнес-партнеров», написала Ирина.


Фото: читательница Ирина

Татьяна Лукуть написала, что в прошлом году сбылась ее мечта — она построила квартиру. Уже второй год создает в ней уют, предпочитая вещи ручной работы. Смотрите, какой венок она сделала из еловых лапок, ломтиков апельсина и кедровых шишек.


Фото: Татьяна Лукуть

А Татьяна Валендо уже третий Новый год встречает в собственной квартире, из-за чего, пишет она, елка кажется особенной.


Фото: Татьяна Валендо

Читательница Елена Клименкова написала, что сделав в квартире фальшкамин, они явно угадали с новогодним антуражем. Особенно если учесть, что в семье двое любопытных малышей. Такое украшение интерьера, уверена Елена, не несет опасности ребятне и смотрится отлично.


Фото: Елена Клименкова

Читательница Виктория написала, что их малышу 2,5 года. В этом году они с мужем подарили ему настоящий Новый год с живой елочкой, под которой каждое утро ему волшебным образом появляются подарки и маленькие сюрпризы. «Мы хотели создать сказочную новогоднюю атмосферу своему малышу, но создали ее и себе и всем нашим родным, так как такая красота не может оставить равнодушным никого».


Фото: от читательницы Виктории

Сотрудники информационно-расчетного центра РУП «Белтелеком» написали в редакцию письмо и рассказали, что в этом году очень хотели порадовать своих коллег новогодним настроением. «В арсенале была только одна старенькая елка, поэтому решили сделать игрушки из старых перегоревших лампочек и фотографий сотрудников. А еще снеговика и новогодний камин! Плюс зону для фотосессии, украшенную этими творениями! А дальше почти произошло новогоднее чудо: нам смогли закупить новую красивую елку и игрушки! Но наши творения также поместились на новогодней красавице! Вот что у нас получилось!»

Вы — крутые! Молодцы!


Фото: от сотрудников информационно-расчетного центра РУП «Белтелеком»

Фото: от сотрудников информационно-расчетного центра РУП «Белтелеком»

Фото: от сотрудников информационно-расчетного центра РУП «Белтелеком»

Читательница Анна показала, как украсили в этом году елку в НИИ Белгипротопгаз. Все предыдущие годы в украшении холла и кафетерия был задействован декоратор, а в этом году все было сделано своими руками. Оказалось, что в создании красоты нет ничего сложного. Главное искренне подойти к этому делу, написала Анна.


Фото: от читательницы Анны

Фото: от читательницы Анны

Фото: от читательницы Анны

Лариса Георгиевна Денисова показала, какая елочка в этом году у ее мамочки, Ларисы Степановны из деревни Клепчаны Слуцкого района. «Мы всегда встречаем новый год в родительском доме. Нас у мамы трое. Двое сыновей и дочь. А также четыре внука и 6 правнуков. Будьте все здоровы и счастливы!», — написала Лариса.


Фото: Лариса Денисова

А вот такая елочка в этом году у нашей читательницы Надежды Барановской.


Фото: Барановская Надежда

Семья Татьяны Богушевич тоже поделилась хорошим настроением и показала елочку, которая создает новогоднюю атмосферу уже много лет. «Мы наряжаем ее в ноябре, в ожидании всех зимних праздников, и до дня Святого Валентина наслаждаемся ее красотой. У нас сложилась традиция — каждый год дарить елке новую игрушку. Главные герои на елке — это ангелочки и другие игрушки ручной работы. С уважением и пожеланиями счастливого Нового года», написала Татьяна.


Фото: Татьяна Богушевич

Фото: Татьяна Богушевич

Татьяна Сергеева написала, что они с супругом Арамом обзавелись в этом году собственным жильем и даже переехали по новому адресу. «Так хотелось отпраздновать новый год в своих стенах и конечно нарядить елку! Игрушки из магазина показались нам скучными и обыкновенными, да и вышло бы затратно, поэтому решено было делать украшения своими руками. Использовали соленое тесто, получилось свежо и красиво, фото прилагается)) Всех с Новым годом!!)».

 


Фото: Татьяна Сергеева

Оксана Королева написала: «Мы в магазине „Марко“ создали чудесный новогодний уголок, который радует нас и наших покупателей».


Фото: Оксана Королева

Александр и Ольга сделали эту елочку своими руками. Посмотрите, какая красота!


Фото: от читателя Александра

Фото: от читателя Александра

Вот такие веночки делает своими руками Мария Соболевская.


Фото: Мария Соболевская

 


Фото: Мария Соболевская

Наши постоянные читатели Галина Ивановна и Олег Давидович написали: «Нам по восьмому десятку, но детские воспоминания самые яркие. Вот так украшаем квартиру и лестничную площадку к новогоднему празднику. На елке только старые, дорогие для жены и меня, стеклянные и ватные игрушки, свежие мандарины, конфеты и баранки. Только жаль, что нам тяжеловато ставить настоящую елку».

Оставайтесь вместе еще много лет, Галина Ивановна и Олег Давидович!


Фото: Олег Хлевнер

Фото: Олег Хлевнер

Фото: Олег Хлевнер

Александр Апука прислал в редакцию огромное письмо и рассказал, как он сделал эту космическую елку. Идею он подсмотрел в интернете и сам ее доработал, а на подготовку потратил две недели. Собирать елочку пришлось часов пять, но Александр итогом остался доволен. «После того, как я ее включил, эмоции были как у трехлетнего ребенка, который еще верит в чудо и знает, что оно произойдет, — просто зашкаливали!»


Фото: Александр Апука

Фото: Александр Апука

Ирина Острадчук из Гомеля написала, что в этом году решила собрать всех праздничных персонажей на новогодней полянке. Вот что получилось. «Желаю всем в Новом году хороших новостей, позитивных эмоций и прекрасного настроения!», написала Ирина.


Фото: Острадчук Ирина

Максим Костылев пишет, что декор — немаловажная часть нашей жизни. «Ведь от милых сердцу безделушек зависит, чувствуем ли мы себя комфортно в своем жилище. Я стараюсь всегда начинать украшать дом с середины декабря, чтобы потом перед самым праздником не удивляться, что настроение не праздничное. Ведь ощущение праздника мы создаем себе сами. С Новым годом


Фото: Максим Костылев
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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