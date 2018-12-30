Что мы празднуем в Новый год и нужен ли он, рассуждает наш колумнист

Колумнист LADY.TUT.BY Александр Зантович сначала ругает, а потом оправдывает празднование Нового года и рассуждает о том, что он значит для нас всех.





Конец декабря. Город наконец-то засыпало снегом, витрины украшены огоньками и забавными инсталляциями, в воздухе — запах мандаринок, а в голове среди прочих мыслей нет-нет да зазвучит мелодия Jingle Bells.

Немудрено. Нам же начинают напоминать о празднике уже за месяц, буквально с первых дней зимы. А сегодня эксплуатация новогоднего праздника компаниями и брендами достигнет своего апогея. Если ты не поздравил народ с наступающим, считай, что тебя в его сознании нет. И нас поздравили. Ювелирные сети, колбасные заводы, автодилеры, производители одежды, мобильных телефонов и даже нижнего белья. Дед Мороз в это время без дела не сидит: то рядом со шкафом танцует, то йогурт подкладывает под елку, то по пляжу ходит для рекламы какой-нибудь турфирмы, причем не снимая сапог и накладной бороды. А без фирменных красных автопоездов с кока-колой вообще Новый год может не наступить!

Мешая все традиции в причудливый маркетинговый узор, нас поздравляют одновременно с Рождеством католическим и православным, с Новым годом по нашему и китайскому календарю. Это очень правильно. Праздников много, а бюджет на рекламный ролик — не резиновый.





«В год Желтой Земляной Свиньи» становится понятно, что талант у маркетологов разный. Но и аудитория же разная. Главное — не художественная ценность, а то, что весь этот информационный поток создает в нас ощущение праздника. В голове сразу возникают стереотипные изображения. Большой деревянный дом, засыпанный пушистым снегом, шампанское, огонь в камине, подарки в красной упаковке и надежда на чудо.

Нас почему-то почти не смущает, что в реальности каждый раз бывает совершенно иначе. Скорее всего, нет у тебя большого дома, камина тоже нет и снег, возможно, тоже растает не ко времени. Зато наверняка будет гостиная с ковром, стол-книга, заваленный жирными салатами, ощущение тяжести в животе, бесконечный фейерверк голубых огоньков на всех телеканалах, алкоголь, максимально не похожий на "Вдову Клико", и человек в дорогом пальто, который, стоя под государственной елкой, в очередной раз доходчиво объяснит, почему прошедший год был непростым.

И где-то между этими всеми мероприятиями мы сами попытаемся подвести итоги уходящего года. Станет очевидно, что успели не всё, что хотели (если вообще что-то планировали). Список целей будет в большей своей части аккуратно переписан в цели следующего года. Который, конечно, будет непростым тоже. Когда у нас был в последний раз простой год, кто помнит?

Это так забавно, если вдуматься. Просто выбрали какой-то день, назначили его концом старого года и началом нового и стали воспринимать его как некую веху. Словно с боем курантов действительно что-то меняется, кроме календаря и ежедневника.

В новый год мы переходим в неизменном виде: те же самые, что были в прошлом году. Разве что более сытые и пьяные, чем обычно. А следовательно, чуть более доброжелательные и душевные. Но это же не навсегда, верно? Нет никакой магии в начале нового календарного года, которая бы сделала нас лучше.





Хотя остановиться и подумать, конечно, никогда не мешает. Вдруг придет в голову чего путного от очередной серии «Елок» или селедки под шубой? Но размышлять о таких вопросах, как «так ли я живу, как хочу?», и «туда ли иду, куда стоило бы?», очень сложно. Мысли сразу начинают путаться и ускользают в непродуктивное русло. «Мои мысли — мои скакуны»…

Где-то среди этого табуна всплывают, например, исторические факты про новогодние традиции. Елка — священное дерево, у которого форма кроны соответствует форме корней. Следовательно, она подходит для связи мира живых с миром мертвых. На пушистых ветвях качаются первые новогодние игрушки, развешанные кельтскими жрецами: внутренние органы принесенных в жертву животных. Дед Мороз, у которого в мешке не подарки, а души тех, кто отказал ему в дарах. И, конечно, Снегурочка — замерзшая насмерть юная дева, тоже жертва богам зимы.

Но правду говорят, что многознание ума не прибавляет. Поэтому не слушайте меня. Не хочу быть Гринчем, укравшим Рождество. Замечательное время же, ну! Где-то здесь, в последних числах декабря, завершается годичный астрономический цикл. Дни, которые становились всё короче, начинают удлиняться. Солнце начинает вставать каждый раз чуточку раньше. Да, его не видно, как правило, но это научный факт, можете мне поверить.

То есть весь этот винегрет из рождественских и новогодних традиций, что от кельтов, что от христианства, что от Советов, — он не просто так плотно прижился в нашем сознании. Отбросив детали — закончилось что-то грустное. Помните, как осенью мы наблюдали за тем, как желтеет и увядает трава, как деревья сбрасывают листья, а дворники сгребают их в кучи, как покрывались льдом речки и лужи, как деловито запасались на зиму белки? В примитивном, базовом слое нашего разума беспокойно всё это время ворочалась неуверенность в завтрашнем дне. Будет ли еще жизнь после этой медленно наступившей белой смерти?





Да, будет. Рубеж года будет преодолен. Каждый из нас приложит к этому максимум усилий. Кто как, в меру сил и в согласии с традициями своей семьи и социальной группы. Мы украсим елки, кто натуральные, кто искусственные, запечем мясо, кто под сыром, кто под майонезом, кто под сыром и майонезом, сотворим селедку под шубой, а может быть, даже вошедшую в фольклор заливную рыбу. Будем пить шампанское или тот забродивший яблочный сок, который у нас за него выдают. Кричать «ура» с двенадцатым ударом неважно каких часов. Поздравлять друг друга — сначала с наступающим, потом с наступившим. Звонить, писать в мессенджеры, кто от души, кто картинки, кто стишки из интернета. И будем дарить друг другу подарки: шампунь, пену для бритья, шоколад и конверты с деньгами.

И конечно, дальше будет только лучше. Рубикон пройден. Планета повернулась к нам лицом. Да, зима еще будет долгой, но мы знаем, чувствуем, как постепенно собирается с силами весна. Точно так же собираемся с силами и мы сами. Но где-то там, над грязными дорогами и солеными тротуарами, гораздо выше главной елки и серых зданий, над нашими головами в шапках — солнце. И с каждым днем его всё больше и больше.

И хоть в это бывает трудно поверить, непременно будет лето. А значит, обязательно будет лучше.

Так что с праздником вас, дорогие! С Рождеством, с Новым годом, с годом Желтой Земляной Свиньи!

Об авторе: Александр Зантович, Постоянный колумнист LADY.TUT.BY, писатель, банкир