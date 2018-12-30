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Яркие моменты уходящего года

31.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Яркие моменты уходящего года
Здоровье – приоритет государственной политики

Развитие в стране массовой физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, воспитание физически закаленного, сильного духом молодого поколения являются одними из приоритетов государственной политики нашей страны. Подтверждением этому может служить и открытие нового спортивного зала в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак». Его ввод в эксплуатацию позволит качественно организовать спортивно-массовые состязания не только для детей, находящихся на оздоровлении, но и провести мероприятия районного, а также областного и республиканского масштаба.

Яркие моменты уходящего года
Социальный проект

В декабре в Пинском районе состоялось торжественное и значимое событие – свои двери открыл цех по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате. Крупный проект по созданию социального предприятия для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию Пинского райисполкома, Министерства иностранных дел Республики Польша и Союза сельских гмин Подляского воеводства Республики Польша.

Яркие моменты уходящего года
Лучшая в профессии

Победителем 16-го республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Экскурсовод года» признана наша землячка Татьяна Аркадьевна Хвагина. Татьяна Аркадьевна – заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, автор многочисленных книг, туристических справочников, статей о Полесье. В этом году исполнилось 40 лет, как она неустанно и плодотворно работает в сфере туризма и путешествий. Трудно назвать человека, который сделал бы так много для развития экскурсионного и туристического дела на Пинщине, как Т.А. Хвагина. Она всей душой влюблена в Полесье, в историю и культуру Беларуси и стремится передать свои искренние чувства и глубокие знания не только жителям нашей страны, но и иностранным гостям.


Яркие моменты уходящего года
Блестяще!

Только за последний месяц мы дважды поздравляли воспитанника Оснежицкой детской школы искусств, баяниста Владимира Вакулича, обладателя материальной помощи специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи с победами в престижных конкурсах. И снова успех! В пятом республиканском открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларускія таленты» в номинации «инструментальное исполнительство: баян» Владимир стал лауреатом I степени. Талант, артистизм и яркая музыкальность баяниста покоряет жюри, а мы и читатели нашей газеты гордимся необычайно талантливым парнем и благодарим его педагога Аллу Жилевич за высокопрофессиональную работу!

Яркие моменты уходящего года
В рамках трансграничного сотрудничества

22 августа на Пинщине проходил Первый трансграничный фестиваль малых рек Беларусь – Украина. Он проводился в рамках проекта «Трансграничные водные инспекторы». Инициатива направлена на сохранение малых рек бассейна реки Припять, которая протекает в Пинском районе Беларуси и Любешовском Украины. Фестиваль малых рек стал завершением трансграничного летнего лагеря, который проходил в д. Каллауровичи, а реализация мероприятий проекта продолжается и сейчас.

Яркие моменты уходящего года
Рождение праздника

В июле гостеприимная полесская земля, щедрая и богатая на таланты, собрала музыкантов и мастеров, хранителей народных традиций на первый районный праздник искусств «Фальварак мінулага». Целый день на открытой площадке Центра традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» выступали известные коллективы и исполнители Пинщины, которые отдавали дань уважения родному слову и знакомили зрителей с уникальными традициями и обрядами своей местности. Планируется, что праздник станет традиционным.

Яркие моменты уходящего года
Славный юбилей

«Непрыручаная птушка Палесся» – под таким названием в районе прошел праздник поэзии, посвященный 70-летию со дня рождения известной белорусской поэтессы Евгении Иосифовны Янищиц. Полесье не забывает свою славную дочь. Ее имя носит центральная районная библиотека, одна из пинских улиц и улица в ее родной деревне Поречье, Поречская базовая школа, где училась поэтесса и где работает музей, посвященный жизни и творчеству «палескай ластаўкі».

Яркие моменты уходящего года

Да будет газ!

В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо. На все три населенных пункта это почти 35 километров газораспределительных сетей, около 700 тысяч израсходованных рублей из бюджета, более 460 подключившихся абонентов. Строительно-монтажные работы выполнили специалисты ОАО «Белгазстрой», ОАО «Барановичигазстрой» и ОАО «СтройгазБрест».

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