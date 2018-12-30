Яркие моменты уходящего года



Здоровье – приоритет государственной политики

Развитие в стране массовой физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, воспитание физически закаленного, сильного духом молодого поколения являются одними из приоритетов государственной политики нашей страны. Подтверждением этому может служить и открытие нового спортивного зала в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак». Его ввод в эксплуатацию позволит качественно организовать спортивно-массовые состязания не только для детей, находящихся на оздоровлении, но и провести мероприятия районного, а также областного и республиканского масштаба.



Социальный проект

В декабре в Пинском районе состоялось торжественное и значимое событие – свои двери открыл цех по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате. Крупный проект по созданию социального предприятия для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию Пинского райисполкома, Министерства иностранных дел Республики Польша и Союза сельских гмин Подляского воеводства Республики Польша.



Лучшая в профессии

Победителем 16-го республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Экскурсовод года» признана наша землячка Татьяна Аркадьевна Хвагина. Татьяна Аркадьевна – заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, автор многочисленных книг, туристических справочников, статей о Полесье. В этом году исполнилось 40 лет, как она неустанно и плодотворно работает в сфере туризма и путешествий. Трудно назвать человека, который сделал бы так много для развития экскурсионного и туристического дела на Пинщине, как Т.А. Хвагина. Она всей душой влюблена в Полесье, в историю и культуру Беларуси и стремится передать свои искренние чувства и глубокие знания не только жителям нашей страны, но и иностранным гостям.





Блестяще!

Только за последний месяц мы дважды поздравляли воспитанника Оснежицкой детской школы искусств, баяниста Владимира Вакулича, обладателя материальной помощи специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи с победами в престижных конкурсах. И снова успех! В пятом республиканском открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларускія таленты» в номинации «инструментальное исполнительство: баян» Владимир стал лауреатом I степени. Талант, артистизм и яркая музыкальность баяниста покоряет жюри, а мы и читатели нашей газеты гордимся необычайно талантливым парнем и благодарим его педагога Аллу Жилевич за высокопрофессиональную работу!



В рамках трансграничного сотрудничества

22 августа на Пинщине проходил Первый трансграничный фестиваль малых рек Беларусь – Украина. Он проводился в рамках проекта «Трансграничные водные инспекторы». Инициатива направлена на сохранение малых рек бассейна реки Припять, которая протекает в Пинском районе Беларуси и Любешовском Украины. Фестиваль малых рек стал завершением трансграничного летнего лагеря, который проходил в д. Каллауровичи, а реализация мероприятий проекта продолжается и сейчас.



Рождение праздника

В июле гостеприимная полесская земля, щедрая и богатая на таланты, собрала музыкантов и мастеров, хранителей народных традиций на первый районный праздник искусств «Фальварак мінулага». Целый день на открытой площадке Центра традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» выступали известные коллективы и исполнители Пинщины, которые отдавали дань уважения родному слову и знакомили зрителей с уникальными традициями и обрядами своей местности. Планируется, что праздник станет традиционным.



Славный юбилей

«Непрыручаная птушка Палесся» – под таким названием в районе прошел праздник поэзии, посвященный 70-летию со дня рождения известной белорусской поэтессы Евгении Иосифовны Янищиц. Полесье не забывает свою славную дочь. Ее имя носит центральная районная библиотека, одна из пинских улиц и улица в ее родной деревне Поречье, Поречская базовая школа, где училась поэтесса и где работает музей, посвященный жизни и творчеству «палескай ластаўкі».





Да будет газ!

В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо. На все три населенных пункта это почти 35 километров газораспределительных сетей, около 700 тысяч израсходованных рублей из бюджета, более 460 подключившихся абонентов. Строительно-монтажные работы выполнили специалисты ОАО «Белгазстрой», ОАО «Барановичигазстрой» и ОАО «СтройгазБрест».