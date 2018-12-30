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Отчёт депутата Ивана Григорьевича Ребковца
31.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Отчёт депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 Ивана Григорьевича Ребковца
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> Отчёт депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 Ивана Григорьевича Ребковца
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