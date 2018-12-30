Как правильно закусывать: инструкция

« Здоровье Mail.Ru » рассказывает, как минимизировать ущерб от алкоголя.



Чемпионат по скоростному нарезанию оливье. Фото: Вадим Рымаков

Как есть

Можно посоветовать два основных способа минимизировать ущерб от алкоголя — затруднить всасывание и облегчить выведение вредных веществ уже постфактум. Ущерб от алкоголя для организма во многом определяется его качеством. Чем меньше степень очистки и чем больше сивушных масел, тем большее страдание ждет вас наутро.

По словам Натальи Фадеевой, кандидата медицинских наук, врача диетолога-эндокринолога, лучше всего перед приемом алкоголя съесть нежирное белковое блюдо, например рыбу или птицу с углеводным гарниром — картофелем, рисом, тушеными овощами. Рис и отварной картофель замедляют всасывание алкоголя и являются хорошими адсорбентами, то есть частично выводят алкоголь.

Диетолог Оксана Скиталинская тоже рекомендует сочетать алкоголь с овощным рагу и обязательно закусывать после каждого «дринка». Начать есть, по ее мнению, лучше всего за полчаса до возлияний.

Довольно часто можно встретить советы во время и до застолья есть как можно больше жирного. Так, американский специалист по метаболизму алкоголя профессор Джеймс Шефер рекомендует пиццу или жирную колбасу, поскольку жир замедляет всасывание алкоголя.

С этим мнением согласны не все. Жирное мясо, жареное, майонезные салаты, конечно, замедлят действие алкоголя, но эти же продукты могут стать огромной нагрузкой на организм и поставить под удар поджелудочную железу и желчный пузырь, напоминает Сергей Обложко. Наталья Фадеева согласна с коллегой и также считает, что сочетание алкоголя с жирными блюдами — не лучший выбор.

Сладости

Один из механизмов развития похмельного синдрома связывают с тем, что снижается уровень глюкозы в крови. Углеводы же уровень сахара повышают. Если этот показатель падает, к производству глюкозы из углеводных запасов должна подключиться печень, но после алкоголя она «занята» переработкой продуктов распада и не может справиться с нагрузкой. Облегчить похмельный синдром и последствия употребления алкоголя может что-нибудь сладкое. Сладкое поможет печени, и если вы хотите одним выстрелом убить двух зайцев, то лучшая рекомендация — сладкие детские йогурты во взрослых дозировках.

Минералка, кефир и рассол

Утром для «минимизации ущерба» нужно восстановить водный баланс и помочь печени. Проверенный поколениями способ, кстати, и наукой тоже подтвержденный, — это огуречный рассол.

Сергей Обложко советует также пить утром кисломолочные напитки, например кефир. Они, как считается, ускоряют восстановление полезной микрофлоры. Стоит пить много соленой минеральной воды для нормализации водно-солевого обмена. Можно также пить рассол; квашеная капуста, морс из ягод, натуральный лимонад — источники витамина С.

Кроме того, от головной боли можно заваривать чай с медом и малиной — в ней содержится вещество, похожее на аспирин.

Кстати

Есть люди, уверенные в том, что похмелье — это не про них, поэтому им не нужно думать о закуске. Однако исследователи из Нидерландов и Канады, чья работа была представлена на конференции Европейского колледжа нейрофармакологии в Амстердаме, пришли к выводу, что людей, не подверженных похмелью, не существует.

Все дело только в количестве выпитого. Между утренним похмельем и объемом выпитого накануне вечером — прямая зависимость.

Другое дело, что организм каждого человека способен по-разному «усваивать алкоголь». В обезвреживании алкоголя участвует фермент под названием альдегиддегидрогеназа. Те, у кого этого фермента не хватает, пьянеют быстрее, вообще не переносят алкоголь и страдают от более тяжелых последствий и сильного похмелья.