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Александр Глеб решил продолжать карьеру, но не знает, останется ли в БАТЭ

31.12.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что планирует продолжить карьеру в новом сезоне. Но 38-летний полузащитник пока не знает, останется ли в БАТЭ, контракт с которым истек.


Фото: Reuters

Отметим, что борисовчане начнут год матчами 1/16 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала», где Александр Глеб провел лучшие годы в карьере.

— Вы как-то говорили, что после завершения карьеры не прочь стать тренером или футбольным менеджером. Давайте представим, что вы им стали. Что прямо сейчас изменили бы в белорусском футболе?

— Представить тренером себя могу, а что изменить в белорусском футболе… Это уже труднее. Честно, на эту тему трудно рассуждать, потому что работы очень много надо сделать. Тут одному человеку это не под силу. Конечно, это должна быть команда, которая будет преследовать одну единственную цель — развитие белорусского футбола. Это строительство тех же стадионов, строительство тренировочных баз. Это развитие детского футбола. Это не так просто. И без поддержки государства что-то сделать очень трудно.

— Опять борисовский БАТЭ будет играть с «Арсеналом». Сегодня, в «Главном эфире», в Новый год, под бой курантов, вы можете пообещать нам всем, что продолжите свою карьеру и сыграете с «Арсеналом»?

— Тут такое двоякое… Продолжить карьеру я хочу. Это под бой курантов, да. Но сыграть с «Арсеналом»… Все-таки у меня закончился контракт с БАТЭ — надо разговаривать с клубом. Надо, чтобы желание обеих сторон совпадало. Поэтому насчет «Арсенала» затрудняюсь ответить. Я еще не принял решение, оставаться ли в БАТЭ, и клуб тоже пока ничего такого не предложил. Так что останусь ли в БАТЭ — это вопрос, а что продолжу карьеру, могу заверить: да! — сказал Александр Глеб.

Телезрителям в Новый год Глеб пожелал «быть добрее, любить свою страну, а также здоровья всем родным и близким». И чтобы в следующем году получилось все, что запланировали и как задумали. «И все мечты чтобы сбылись», — пожелал футболист.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» БАТЭ проведет на поле «Борисов-Арены» 14 февраля. Ответный — 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

 
 
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Александр Глеб заявил, что планирует продолжить карьеру в новом сезоне. Но 38-летний полузащитник пока не знает, останется ли в БАТЭ, контракт с которым истек.
 
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