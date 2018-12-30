Какое спать? AFISHA.TUT.BY рекомендует, куда сходить в новогоднюю ночь в Минске

Новый год — праздник семейный. Если вы следуете традиции идти спать после боя курантов всей семьей — идея так себе. Так что собирайте своих близких и за неимением других планов выбирайтесь в город: тут не просто красиво, а еще весело и шумно, причем в каждом районе Минска какие-то особенные активности. Городские гуляния вам не по душе? AFISHA.TUT.BY и о вас подумала: посмотрите, какие классные бюджетные и не очень вечеринки пройдут в канун Нового года.

Сходить на общегородские тусовки в центре

Их две.

Новогодняя программа у Дворца спорта



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Когда: 31 декабря — 1 января, 23.00 — 4.00. 1 января, 15.00 — 21.00. Где: площадка у Дворца спорта (пр. Победителей, 4). Сколько: бесплатно.

Новогодняя программа на Октябрьской площади



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Когда: 31 декабря — 1 января, 23.00 — 4.00. Где: Площадь Октябрьская. Сколько: бесплатно.

Попасть на новогодний салют



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Его дадут в трех точках Минска.

Самое большое световое шоу в музыкальном сопровождении устроят у Дворца спорта: оно начнется в 1.30 и продлится 11 минут.

В это же время — то есть в 1.30 — запустят 15-минутный салют на площадке у Ледового дворца спорта.

В парке Уго Чавеса салют стартует в 2.00 и будет длиться 13 минут.

Активничать в своем районе



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заводской

Здесь будут работать сразу 4 площадки для новогодних массовых гуляний. Три из них разместятся по следующим адресам: ул. Жилуновича, 4, ул. Герасименко, 51, и ул. Селицкого, 65. Праздновать будут с 01.00 до 03.00. На самой крупной площадке района около «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19) гуляния пройдут 1 января с 01.00 до 4.00.

Ленинский

Тут встречать Новый год в кругу соседей вас зовут с 01.00 до 03.00 в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке перед кинотеатром «Салют» (пр. Рокоссовского, 150а).

Московский

Отмечать самый шумный праздник года в этом районе будут с 01.00 до 03.00 — в сквере «Полянка» (ул. К. Либкнехта) и в Брилевичах (ул. Я. Чечота, 25). На площадке по адресу: пр. Дзержинского, 91, гуляния пройдут с 01.00 до 04.00.

Октябрьский

Здесь хороводы начнутся в 00.30 и продолжатся до 04.00 в микрорайоне Сокол (ул. Барамзиной, 12а), а еще рядом с культурно-спортивным центром «Минское отделение Белорусской железной дороги» по адресу Чкалова, 7.

Партизанский

И тут гуляния стартуют в 00.30 и продлятся до 04.00. Вас ждут в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) и на площадке рядом с памятником советским летчикам (ул. Карвата).

Первомайский

Первомайский район в этом году — один из рекордсменов по числу праздничных площадок. Делайте выбор: гуляния с 01.00 до 03.00 устроят возле Национальной библиотеки Беларуси (пр. Независимости, 116), на ул. Руссиянова, 1, Фогеля, 1, и Героев 120-й дивизии, 15.

Советский

Поделиться новогодним настроением можно на площади перед Комаровским рынком (ул. В. Хоружей, 8) с 00.30 до 04.00.

Фрунзенский

Вас зовут прекрасно провести время с 00.30 до 04.00 у Ледового дворца спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27), в парке имени Уго Чавеса (пересечение улиц Казимировской и Колесникова), а также на площадках на улицах Лобанка, 94, и Бурдейного, 6.

Центральный

Встречать 2019-й год вы будете на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41) с 01.00 до 04.00.

Источник: Минск-Новости

Все бесплатные события в Минске не только в новогоднюю ночь

Если вам хочется встретить Новый год как-то более специфически, ловите несколько идей.

Послушать старое доброе ретро в Re: Public





В легендарном минском клубе будут отмечать Новый год — не поверите — в ретростилистике. Можно прийти и потанцевать под до боли знакомые хиты 80-х, 90-х, а то и нулевых. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и подарки включены.

Угореть на рок-н-ролльной вечеринке в TNT Rock Club



Фото с сайта hitkiller.com

Когда: 31 декабря, 22.00. Где: TNT ROCK CLUB . Сколько: танцпол — 50 рублей, предварительная бронь по телефону +375 29 655 55 55.

Вас приглашают на празднование Нового года без Деда Мороза, но со Снегурочкой. Некий зимний рок-персонаж проведет вас в новый, 2019 год, разыграет много призов и подарит приятные подарки. Весь вечер и всю ночь на сцене будут зажигать кавер-бенды Time Square, «Чип и Дейл», «Мерилин Монро».

Забыться на танцполе в Ok16



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 31 декабря, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: от 25 рублей.

В новогоднюю ночь Re: Fresh, Мечта и Killa объединяются в стенах пространства Оk16, чтобы создать незабываемый музыкальный праздник, окутать нестандартными идеями, инсталляциями, музыкой от ключевых фигур локальной сцены и уютной праздничной атмосферой. Словом, встречаем Новый год с размахом и музыкально. Вечеринка продлится порядка 30 часов на трех разных по настроению сценах. Танцевальная часть начнется через час после боя курантов и закончится утром 2 января.

Согрешить с «Хулиганом»



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 31 декабря, 23.59. Где: бар « Хулиган ». Сколько: 20 рублей.

Все меняются, и культовый в среде минских модников «Хулиган» тоже. Перешагнув через свое пятилетие, команда почувствовала, что повзрослела. Организаторы делятся: «Мы не привыкли работать в новогоднюю ночь, однако год 2019-й мы бы хотели встретить в кругу самых близких. В вашем кругу». Что еще добавить?

Ночная жизнь Минска

Просто прогуляться по городу

Посмотрите , какой он у нас прекрасный.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Выспаться, а потом оценить рождественский эпизод «Доктора Кто»





Лучший подарок для настоящих ценителей фантастики: в Минске пройдет новогодний спецпоказ «Доктора Кто». Уже известно, что серию выпустят под названием «Решение», а сеансы пройдут всего два дня. Еще один подарок вселенной «Доктора» для фанатов — редизайн классических монстров. В «Решении» противниками Доктора и ее спутников станут далеки — искусственно созданная раса, которая уже не раз стремилась уничтожить Вселенную. Кстати, съемки новогоднего эпизода проходили в июле в национальном геопарке Уэльса — Брекон-Биконс, а само место действия описывается как «сибирская зима».