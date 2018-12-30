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Назад в СССР. Новый год с рецептами наших бабушек

31.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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В эпоху продуктового разнообразия редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить рецепты наших мам и бабушек, которым удавалось из простых продуктов во времена дефицита накрыть праздничный стол. Если вы хотите окунуться в атмосферу новогоднего застолья СССР, то эта подборка сможет вам помочь.

Закуски

Бутерброды со шпротами


Ингредиенты:

  • Шпроты рижские в масле — 1 банка;

  • Белый хлеб — 1 батон;

  • Соленые огурцы — 2 шт.;

  • Майонез — по вкусу;

  • Чеснок — по вкусу;

  • Растительное масло — для гренок.

Как готовим?

  1. Разогреть на сковороде растительное масло. Выложить белый хлеб и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Снять со сковороды готовые гренки, положить на салфетку, чтобы удалить лишний жир.

  2. Очистить чеснок и натереть каждый гренок. Затем смазать каждый гренок майонезом.

  3. Огурцы нарезать на ломтики и выложить на гренок, рядом уложить рыбку, посыпать свежим укропом.

Оливье


Ингредиенты:

  • Картофель отварной — 4 шт.;

  • Яйца — 5 шт.;

  • Вареная колбаса — 300 г;

  • Соленые огурцы — 3−4 шт.;

  • Морковь отварная — 3 шт.

  • Горошек зеленый консервированный — 100 г;

  • Репчатый лук — 1 шт.;

  • Майонез — 0,5 банки;

  • Соль — по вкусу.

Как готовим?

  1. Картофель очистить, нарезать кубиком и выложить в миску.

  2. Морковь очистить, нарезать кубиком и положить к картофелю.

  3. Репчатый лук мелко нарезать и положить в миску.

  4. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками.

  5. Огурцы нарезать кубиками, образовавшийся рассол слить.

  6. Колбасу нарезать кубиками и положить к остальным ингредиентам.

  7. Зеленый горошек откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, положить в миску.

  8. Все ингредиенты соединить, посолить, заправить майонезом и перемешать. Выложить в салатницу и подать к столу. Но лучше всего дать салату полчаса побыть в холодильнике.

«Мимоза»


Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.;

  • Морковь — 3 шт.;

  • Рыбные консервы (лосось, сайра) — 2 банки;

  • Яйца — 4 шт.;

  • Майонез — 200 г.

Как готовим?

  1. Отварить морковь, картофель, яйца, охладить и почистить.

  2. Картофель и морковь натереть на крупной терке, но не смешивать.

  3. Взять яйца, отделить белки и желтки, белок натереть на крупной терке, а желтки мелко покрошить или размять.

  4. Открыть консервы и слить масло, рыбу размять вилкой.

  5. Взять форму для салата и выложить ингредиенты слоями, промазывая каждый уровень майонезом. Картофель, морковь, рыба, белок — повторять слои, пока не закончатся все продукты.

  6. Сверху смазать майонезом и посыпать желтком.

Горячее

Курица «на бутылке»


Ингредиенты:

Целая курица — 1 шт.;

Маринад:

Чеснок — 3 зубчика;

Майонез — 150 мл;

Соль, перец;

Прованские травы;

Пиво — 250 мл.

Как готовим?

Смешать майонез, соль, перец, прованские травы, измельченные зубчики чеснока. Перемешать.

Полностью покрыть маринадом курицу и оставить мариноваться на пару часов.

Очистить пол-литровую стеклянную бутылку от наклеек, наполнить наполовину пивом (можно использовать воду) и насадить курицу на бутылку.

Бутылку поставить на противень или в сковороду и отправить в духовку. Выпекать не менее часа (в зависимости от размера курицы) при температуре 180 градусов.

Десерт

Шоколадная «колбаса»


Ингредиенты:

  • Печенье песочное — 800 г;

  • Мед — 4 ст. л.;

  • Темный шоколад — 100 г;

  • Какао-порошок — 3 ст. л.;

  • Сгущенное молоко — 200 г;

  • Сливки — 200 мл;

  • Масло сливочное — 150 г;

  • Сахарный песок — 100 г.

Как готовим?

  1. В сотейник налить сливки, довести до кипения, добавить сливочное масло и шоколад.

  2. Всыпать какао-порошок.

  3. Добавить сгущенное молоко и сахар, размешать.

  4. Варить на тихом огне до однородного состояния, постоянно помешивая. Плиту выключить. Шоколадную смесь соединить с медом.

  5. Печенье сложить в миску, раздробить толкушкой на мелкие кусочки. Вылить смесь на печенье, размешать.

  6. Переложить печенье на два слоя фольги или пищевой пленки. Скрутить колбаской, зафиксировать концы. Остудить и убрать в холодильник на 4−5 часов.

  7. Подавать, нарезая колбаску острым ножом.

Приятного аппетита!

 
 
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