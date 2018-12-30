Назад в СССР. Новый год с рецептами наших бабушек

В эпоху продуктового разнообразия редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить рецепты наших мам и бабушек, которым удавалось из простых продуктов во времена дефицита накрыть праздничный стол. Если вы хотите окунуться в атмосферу новогоднего застолья СССР, то эта подборка сможет вам помочь.

Закуски

Бутерброды со шпротами





Ингредиенты: Шпроты рижские в масле — 1 банка;

Белый хлеб — 1 батон;

Соленые огурцы — 2 шт.;

Майонез — по вкусу;

Чеснок — по вкусу;

Растительное масло — для гренок.

Как готовим?

Разогреть на сковороде растительное масло. Выложить белый хлеб и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Снять со сковороды готовые гренки, положить на салфетку, чтобы удалить лишний жир. Очистить чеснок и натереть каждый гренок. Затем смазать каждый гренок майонезом. Огурцы нарезать на ломтики и выложить на гренок, рядом уложить рыбку, посыпать свежим укропом.

Оливье





Ингредиенты: Картофель отварной — 4 шт.;

Яйца — 5 шт.;

Вареная колбаса — 300 г;

Соленые огурцы — 3−4 шт.;

Морковь отварная — 3 шт.

Горошек зеленый консервированный — 100 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Майонез — 0,5 банки;

Соль — по вкусу.

Как готовим?

Картофель очистить, нарезать кубиком и выложить в миску. Морковь очистить, нарезать кубиком и положить к картофелю. Репчатый лук мелко нарезать и положить в миску. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, образовавшийся рассол слить. Колбасу нарезать кубиками и положить к остальным ингредиентам. Зеленый горошек откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, положить в миску. Все ингредиенты соединить, посолить, заправить майонезом и перемешать. Выложить в салатницу и подать к столу. Но лучше всего дать салату полчаса побыть в холодильнике.

«Мимоза»





Ингредиенты: Картофель — 3 шт.;

Морковь — 3 шт.;

Рыбные консервы (лосось, сайра) — 2 банки;

Яйца — 4 шт.;

Майонез — 200 г.

Как готовим?

Отварить морковь, картофель, яйца, охладить и почистить. Картофель и морковь натереть на крупной терке, но не смешивать. Взять яйца, отделить белки и желтки, белок натереть на крупной терке, а желтки мелко покрошить или размять. Открыть консервы и слить масло, рыбу размять вилкой. Взять форму для салата и выложить ингредиенты слоями, промазывая каждый уровень майонезом. Картофель, морковь, рыба, белок — повторять слои, пока не закончатся все продукты. Сверху смазать майонезом и посыпать желтком.

Горячее

Курица «на бутылке»





Ингредиенты: Целая курица — 1 шт.; Маринад: Чеснок — 3 зубчика; Майонез — 150 мл; Соль, перец; Прованские травы; Пиво — 250 мл.

Как готовим?

Смешать майонез, соль, перец, прованские травы, измельченные зубчики чеснока. Перемешать.

Полностью покрыть маринадом курицу и оставить мариноваться на пару часов.

Очистить пол-литровую стеклянную бутылку от наклеек, наполнить наполовину пивом (можно использовать воду) и насадить курицу на бутылку.

Бутылку поставить на противень или в сковороду и отправить в духовку. Выпекать не менее часа (в зависимости от размера курицы) при температуре 180 градусов.

Десерт

Шоколадная «колбаса»





Ингредиенты: Печенье песочное — 800 г;

Мед — 4 ст. л.;

Темный шоколад — 100 г;

Какао-порошок — 3 ст. л.;

Сгущенное молоко — 200 г;

Сливки — 200 мл;

Масло сливочное — 150 г;

Сахарный песок — 100 г.

Как готовим?

В сотейник налить сливки, довести до кипения, добавить сливочное масло и шоколад. Всыпать какао-порошок. Добавить сгущенное молоко и сахар, размешать. Варить на тихом огне до однородного состояния, постоянно помешивая. Плиту выключить. Шоколадную смесь соединить с медом. Печенье сложить в миску, раздробить толкушкой на мелкие кусочки. Вылить смесь на печенье, размешать. Переложить печенье на два слоя фольги или пищевой пленки. Скрутить колбаской, зафиксировать концы. Остудить и убрать в холодильник на 4−5 часов. Подавать, нарезая колбаску острым ножом.

Приятного аппетита!