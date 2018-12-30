Назад в СССР. Новый год с рецептами наших бабушек
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В эпоху продуктового разнообразия редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить рецепты наших мам и бабушек, которым удавалось из простых продуктов во времена дефицита накрыть праздничный стол. Если вы хотите окунуться в атмосферу новогоднего застолья СССР, то эта подборка сможет вам помочь. Закуски
Бутерброды со шпротами
Как готовим?
Разогреть на сковороде растительное масло. Выложить белый хлеб и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Снять со сковороды готовые гренки, положить на салфетку, чтобы удалить лишний жир.
Очистить чеснок и натереть каждый гренок. Затем смазать каждый гренок майонезом.
Огурцы нарезать на ломтики и выложить на гренок, рядом уложить рыбку, посыпать свежим укропом.
Оливье
Ингредиенты:
Картофель отварной — 4 шт.;
Яйца — 5 шт.;
Вареная колбаса — 300 г;
Соленые огурцы — 3−4 шт.;
Морковь отварная — 3 шт.
Горошек зеленый консервированный — 100 г;
Репчатый лук — 1 шт.;
Майонез — 0,5 банки;
Соль — по вкусу.
Как готовим?
Картофель очистить, нарезать кубиком и выложить в миску.
Морковь очистить, нарезать кубиком и положить к картофелю.
Репчатый лук мелко нарезать и положить в миску.
Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками.
Огурцы нарезать кубиками, образовавшийся рассол слить.
Колбасу нарезать кубиками и положить к остальным ингредиентам.
Зеленый горошек откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, положить в миску.
Все ингредиенты соединить, посолить, заправить майонезом и перемешать. Выложить в салатницу и подать к столу. Но лучше всего дать салату полчаса побыть в холодильнике.
«Мимоза»
Как готовим?
Отварить морковь, картофель, яйца, охладить и почистить.
Картофель и морковь натереть на крупной терке, но не смешивать.
Взять яйца, отделить белки и желтки, белок натереть на крупной терке, а желтки мелко покрошить или размять.
Открыть консервы и слить масло, рыбу размять вилкой.
Взять форму для салата и выложить ингредиенты слоями, промазывая каждый уровень майонезом. Картофель, морковь, рыба, белок — повторять слои, пока не закончатся все продукты.
Сверху смазать майонезом и посыпать желтком.
Горячее
Курица «на бутылке»
Ингредиенты:
Целая курица — 1 шт.;
Маринад:
Чеснок — 3 зубчика;
Майонез — 150 мл;
Соль, перец;
Прованские травы;
Пиво — 250 мл.
Как готовим?
Смешать майонез, соль, перец, прованские травы, измельченные зубчики чеснока. Перемешать.
Полностью покрыть маринадом курицу и оставить мариноваться на пару часов.
Очистить пол-литровую стеклянную бутылку от наклеек, наполнить наполовину пивом (можно использовать воду) и насадить курицу на бутылку.
Бутылку поставить на противень или в сковороду и отправить в духовку. Выпекать не менее часа (в зависимости от размера курицы) при температуре 180 градусов.
Десерт
Шоколадная «колбаса»
Ингредиенты:
Печенье песочное — 800 г;
Мед — 4 ст. л.;
Темный шоколад — 100 г;
Какао-порошок — 3 ст. л.;
Сгущенное молоко — 200 г;
Сливки — 200 мл;
Масло сливочное — 150 г;
Сахарный песок — 100 г.
Как готовим?
В сотейник налить сливки, довести до кипения, добавить сливочное масло и шоколад.
Всыпать какао-порошок.
Добавить сгущенное молоко и сахар, размешать.
Варить на тихом огне до однородного состояния, постоянно помешивая. Плиту выключить. Шоколадную смесь соединить с медом.
Печенье сложить в миску, раздробить толкушкой на мелкие кусочки. Вылить смесь на печенье, размешать.
Переложить печенье на два слоя фольги или пищевой пленки. Скрутить колбаской, зафиксировать концы. Остудить и убрать в холодильник на 4−5 часов.
Подавать, нарезая колбаску острым ножом.
Приятного аппетита!
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