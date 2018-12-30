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Караоке-батл, фейерверк и криошоу. Где в Бресте пройдут новогодние дискотеки

31.12.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Сдаем адреса, пароли и явки народных гуляний в Бресте на новогоднюю ночь.


Центральной площадкой празднования Нового года станет площадь Ленина. В 1.00 у главной городской елки Дед Мороз и Снегурочка поздравят собравшихся с праздником и откроют дискотеку. Песни, танцы и веселье будут продолжаться до 4.00

В Ленинском районе праздничные дискотеки пройдут с 1.00 до 3.00 по адресам: улица Дубровская, 5, улица Смирнова, 23 и улица Старозадворская, 4.

В Московском районе праздник будет продолжаться на час дольше, чем у соседей. С 1.00 до 4.00 гостей ждут у елок на Московской, 273, Суворова, 108−112, микрорайоне Вулька-1. Большой праздничный концерт также пройдет в это время и на площадке возле торгового центра «Экватор». В программе караоке-батл, световые и крио шоу, дискотека и салют.

1 января в усадьбе Деда Мороза в парке Культуры и отдыха пройдет новогоднее театрализованное представление для детей. Начало в 16.00.

Новогодняя ночь в Бресте: Как будет ходить общественный транспорт и где закроют движение

 
Теги: Брест
 
 
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Сдаем адреса, пароли и явки народных гуляний в Бресте на новогоднюю ночь.
 
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