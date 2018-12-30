Поздравления с Новым годом!

Уважаемые жители Городокского района!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!

С самого детства новогодние праздники дарят нам ощущение чуда, отличное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь следующий год.

Мы по традиции с благодарностью проводим старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Уходящий год подарил немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Достижения помогли нам приобрести уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки. Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, надеждами, которые оправдались.

Для Городокщины 2018-й был насыщен событиями в различных сферах жизнедеятельности: мы продолжили проекты по реконструкции и вводу объектов системы жизнеобеспечения района, ремонту дорог и дворов, строительству жилья, ремонту и реконструкции социальных объектов как в районном центре, так и в деревне.

Все это стало возможным благодаря вам, вашей работе, вашей активности и целеустремленности. Выражаем искреннюю признательность вам, жители Городокщины, за все, что мы сделали вместе! В 2019 году нам предстоит приложить немало усилий, чтобы внести достойный вклад в обеспечение социальной и экономической стабильности нашего района.

Желаем нашей малой родине, Городокскому краю, в новом году стабильности и процветания, а всем жителям — счастья, здоровья и благополучия. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Городокский районный исполнительный комитет

Городокский районный Совет депутатов





Уважаемые жители района!

От всей души поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть будущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения! Пусть новости будут хорошими, знакомства — приятными, дела — удачными, а успехи — крупными! Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное сбудется, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!

Виктор МИРОШ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.





