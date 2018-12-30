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Поздравления с Новым годом!
31.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Уважаемые жители Городокского района!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!
С самого детства новогодние праздники дарят нам ощущение чуда, отличное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь следующий год.
Мы по традиции с благодарностью проводим старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Уходящий год подарил немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Достижения помогли нам приобрести уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки. Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, надеждами, которые оправдались.
Для Городокщины 2018-й был насыщен событиями в различных сферах жизнедеятельности: мы продолжили проекты по реконструкции и вводу объектов системы жизнеобеспечения района, ремонту дорог и дворов, строительству жилья, ремонту и реконструкции социальных объектов как в районном центре, так и в деревне.
Все это стало возможным благодаря вам, вашей работе, вашей активности и целеустремленности. Выражаем искреннюю признательность вам, жители Городокщины, за все, что мы сделали вместе! В 2019 году нам предстоит приложить немало усилий, чтобы внести достойный вклад в обеспечение социальной и экономической стабильности нашего района.
Желаем нашей малой родине, Городокскому краю, в новом году стабильности и процветания, а всем жителям — счастья, здоровья и благополучия. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!
Городокский районный исполнительный комитет
Городокский районный Совет депутатов
Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть будущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения! Пусть новости будут хорошими, знакомства — приятными, дела — удачными, а успехи — крупными! Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное сбудется, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!
Виктор МИРОШ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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Уважаемые жители Городокского района! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом! С самого детства новогодние праздники дарят нам ощущение...
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