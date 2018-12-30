ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравления с Новым годом!

31.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

 Уважаемые жители Городокского района!

  Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!

  С самого детства новогодние праздники дарят нам ощущение чуда, отличное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь следующий год.

  Мы по традиции с благодарностью проводим старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Уходящий год подарил немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Достижения помогли нам приобрести уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки. Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, надеждами, которые оправдались.

Для Городокщины 2018-й был насыщен событиями в различных сферах жизнедеятельности: мы продолжили проекты по реконструкции и вводу объектов системы жизнеобеспечения района, ремонту дорог и дворов, строительству жилья, ремонту и реконструкции социальных объектов как в районном центре, так и в деревне.

 Все это стало возможным благодаря вам, вашей работе, вашей активности и целеустремленности. Выражаем искреннюю признательность вам, жители Городокщины, за все, что мы сделали вместе! В 2019 году нам предстоит приложить немало усилий, чтобы внести достойный вклад в обеспечение социальной и экономической стабильности нашего района.

  Желаем нашей малой родине, Городокскому краю, в новом году стабильности и процветания, а всем жителям — счастья, здоровья и благополучия. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Городокский районный исполнительный комитет

Городокский районный Совет депутатов

Поздравления с Новым годом!

 

 

Уважаемые жители района!

   От всей души поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть будущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения! Пусть новости будут хорошими, знакомства — приятными, дела — удачными, а успехи — крупными! Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное сбудется, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!

Виктор МИРОШ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.


Поздравления с Новым годом!

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Уважаемые жители Городокского района!   Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!   С самого детства новогодние праздники дарят нам ощущение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люстрадзён на сёння
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика