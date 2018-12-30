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Готовим вместе! Интересные рецепты для новогоднего стола —

31.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Торт «Панчо»

Готовим вместе! Интересные рецепты для новогоднего стола —

  1. Приготовим два бисквита — светлый и темный. Для светлого соединим 250 мл сметаны, яйцо, по 170 г сахара и муки, 0,5 ч. ложки соды. Тесто для темного приготовим из тех же продуктов, но добавим 3,5 ст. ложки какао. Выпечем при 185°. Готовность проверим деревянной лучинкой. 2. Один из бисквитов (темный либо светлый, значения не имеет) разделим ниткой на две части. Одна из них станет основой для «Панчо». Оставшиеся коржи поломаем произвольными кусочками (не слишком крупными — не больше ореха). 3. Из 650 мл сметаны и 170 г сахара сделаем крем. Взбивать лучше вручную, венчиком. 4. Кружочками нарежем 2 банана, кубиками — 300 г консервированных ананасов. 5. Кусочки бисквитов смешаем с половиной крема. Выложим десерт на бисквит-основу, чередуя слои: бисквиты, бананы, ананасы и т.д. Укладывать нужно горкой, формируя аккуратный конус. Каждый слой слегка покроем кремом. Остаток равномерно распределим сверху.

Для глазури: 6 ложек молока, полстакана сахара, 2 ст. ложки какао варить на медленном огне до консистенции жидкой сметаны, снять с огня и положить кусочек масла, перемешать до загустения. Полить глазурью слегка остывший торт и поставить его на 8 или больше часов в холодильник.

 

Тарталетки с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • тарталетки — 10 — 15 шт.;
  • куриное филе — 0,5 кг;
  • яйца — 3 шт.;
  • шампиньоны — 0,3 кг;
  • майонез — 40—60 г;
  • лук репчатый — 1 головка;
  • масло растительное — 1 шт.;
  • соль и перец черный — по вкусу;
  • зелень свежая — по желанию.

Как приготовить:

  1. Филе опустите в кипящую подсоленную воду и варите до готовности (примерно 20 минут).
  2. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Затем нарубите мелкими кубиками.
  3. Грибы и лук мелко нарежьте, после чего обжарьте на медленном огне до легкой румяности.
  4. Вареное филе остудите и мелко нарежьте.
  5. Филе, луково-грибную смесь и яйца сложите в миску, посолите, добавьте майонез и перемешайте.
  6. В каждую тарталетку поместите по 1 ст.л. полученной начинки, после чего украсьте листиком свежей зелени. Подайте блюдо на стол.

 

Крабовый рулет «Праздничный»

Подготовим начинки. Укроп (для рулета потребуются 2—3 пучка очень свежей зелени) мелко нарежем. 300 г сыра натрем крупно. Крабовые палочки (250 г) немного разморозим, измельчим в блендере, смешаем с десертной ложкой майонеза. Кубиками нарежем 300 г помидоров, слегка подсолим, положим на 5 мин. в дуршлаг — дадим стечь лишнему соку, смешаем с ложкой майонеза.

Соберем рулет. Потребуются 4 пласта лаваша. Желательно выбирать самый свежий, чтобы при сворачивании пласты не ломались. Первый пласт просто тонко смажем майонезом с чесноком, прикроем его вторым пластом. На второй пласт также нанесем слой чесночного майонеза (не слишком плотный), равномерно выложим укроп и тертый сыр. Прикроем третьим пластом лаваша. Следующий слой начинки — кубики помидоров. На них положим четвертый пласт лаваша. Слегка прижмем, смажем майонезом.  Завершающий слой — измельченные крабовые палочки. Постараемся свернуть рулет как можно плотнее. Сделаем это по длинной стороне пластов. Обернем рулет пищевой пленкой, туго натягивая ее. На 8 часов оставим готовую закуску в холодильнике. Нарежем прямо в упаковке, снимем пленку. Выложим порции на блюдо.

Подготовила Ольга КОНДРУКЕВИЧ.


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Торт «Панчо» Приготовим два бисквита — светлый и темный. Для светлого соединим 250 мл сметаны, яйцо, по 170 г сахара
 
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