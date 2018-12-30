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Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году

31.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году, в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Зарплаты будут расти в 2019 году. Безусловно, это коснется и бюджетной сферы. Задача по зарплатам в этой сфере - не менее 80% по отношению к средней заработной плате по стране. Продолжится работа по повышению зарплаты учителям, врачам и другим низкооплачиваемым категориям работников. И конечно же, пенсии. Стоит задача, чтобы пенсия по возрасту составляла 40% по отношению к средней зарплате по стране. Чтобы достичь этого соотношения, пенсия по возрасту должна вырасти не менее чем на 14%", - сказала Ирина Костевич.

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения за 10 месяцев 2018 года - более 8%. "Зарплаты выросли в реальном выражении, уже скорректированном на инфляцию, на 15%. Мы три раза в 2018 году поднимали пенсии, и в результате по декабрю средняя пенсия по возрасту - Br394. Рост в номинале - на 20%, в реальном выражении - на 16%", - отметила министр. Кроме того, наблюдается сокращение уровня общей безработицы в стране.

"В 2019 году финиширует программа семейного капитала. Наша задача - модернизировать эту программу. Будем работать над совершенствованием самих пособий по уходу за детьми, по поддержке семей. Рассматриваем вопрос по усилению пенсионной гарантии для многодетных семей, - добавила Ирина Костевич. - Кроме того, наша задача -максимально автоматизировать процессы, чтобы человек как можно меньше обращался в службу по получению пособий и пенсий. Чтобы выстроить этот электронный формат без хождения в социальные службы, будем работать на перспективу в 2019 году".

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году, в программе "Главный эфир" на телеканале...
 
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