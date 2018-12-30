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В Москве задержали американца - обвиняют в шпионаже
ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, его подозревают в шпионаже.
Об этом
"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - сказали в Центре.
Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").
В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, его подозревают в шпионаже.
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