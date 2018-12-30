В Москве задержали американца - обвиняют в шпионаже

ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ведомства. Об этомсообщили в понедельник в Центре общественных связей ведомства.





"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - сказали в Центре.





Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").





В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



