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В Москве задержали американца - обвиняют в шпионаже

31.12.2018 11:35 — Разное | Партизан  
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ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, его подозревают в шпионаже.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ведомства.

"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - сказали в Центре.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.


 
 
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ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, его подозревают в шпионаже.
 
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