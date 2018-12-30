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Выдавать желаемое за действительное они умеют: глава Орши рапортует, что поручения президента почти выполнили

31.12.2018 11:26 — Разное | Партизан  
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Президентские поручения по модернизации Оршанского района почти выполнены, рассказал в эфире телеканала ОНТ глава района Игорь Исаченко.

Исаченко был назначен главой Оршанского района в августе. Прежний руководитель района, как и руководство правительства, были уволены после посещения президентом объектов в Орше. В рамках того визита выяснилось, что поручения Лукашенко по развитию района не выполняются. При назначении Исаченко поручили в сжатые сроки выполнить задачу по устранению недостатков, которые выявил президент в ходе проверки.

"Проведены субботники, месячники. Поставленная задача выполнена за исключением нескольких предприятий, где на сегодняшний день идет модернизация и реконструкция", - рассказал Исаченко.

Среди объектов, состояние которых возмутило президента - инструментальный завод, где среди прочего протекала крыша. Сейчас там созданы все условия для работы и создания новых рабочих мест. Изменения коснулись и мясоконсервного комбината.

"Строится новый убойный цех, уже идет реализация этого проекта", - пояснил Исаченко. Именно такую задачу и ставил президент.

В Болбасово, которое также находится в Оршанском районе, заканчивается строительство взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать тяжелые самолеты. Глава района надеется, что к концу января все работы будут выполнены, а на авиаремонтном заводе смогут найти рабочие места около 700 человек.

Продемонстрировать президенту динамику развития района новый председатель надеется уже к концу будущего года.
 
 
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Президентские поручения по модернизации Оршанского района почти выполнены, рассказал в эфире телеканала ОНТ глава района Игорь Исаченко.
 
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