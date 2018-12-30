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Нужна ваша помощь: девушка с инвалидностью осталась без дома в Новый год
Несколько лет назад Марии Деркач ампутировали обе ноги. Сейчас девушка ходит на протезах и усиленно тренируется, чтобы попасть в Национальную паралимпийскую сборную по плаванию – это ее заветная мечта.
Маша родом из Брестской области, но в последнее время жила в Минске. Снимала комнату, тренировалась в БГУФК, где есть плавательный комплекс с бассейном на 50 метров. И вот, в канун Нового года ее «попросили» съехать. Сейчас девушке нужна ваша помощь.
– Финансовые возможности Марии пока ограниченны, очень тяжело снять новое жилье, – рассказывает член Национальной паралимпийской сборной, благотворитель Алексей Талай. – Но ей нужно продолжать тренироваться, чтобы поехать на Чемпионат Мира и получить медаль. Если будет медаль, будет результат – девушку поставят на финансирование.
Алексей Талай рассказывал нам о себе: «Я видел, как умирали дети, и понял, что у меня все хорошо». Каково это – жить без рук и ног
А пока же минчан просят сообщить, может ли кто-нибудь взять девушку на подселение или помощницей для пожилых людей при условии совместного с ними проживания. Маша в состоянии выполнять подобную работу.
– Она замечательная, добрая, скромная и очень аккуратная. Прекрасной души человек, – добавляет Алексей Талай. – Девчонке лишь нужна наша поддержка, небольшой толчок и она обязательно добьется успеха!
Связаться с Марией Деркач можно по телефону +375 33 303 69 40.
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Несколько лет назад Марии Деркач ампутировали обе ноги. Сейчас девушка ходит на протезах и усиленно тренируется, чтобы попасть в Национальную паралимпийскую...
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