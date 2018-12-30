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США официально вышли из ЮНЕСКО, оставив большой долг

31.12.2018 11:14 — Разное | Партизан  
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Соединенные Штаты Америки (США) вышли из ЮНЕСКО, оставив за собой статус наблюдателя, решение вступает в силу в понедельник.

Ранее Штаты уже покидали организацию – в 1984-м администрация Рональда Рейгана обвинила ЮНЕСКО в расточительстве и антиамериканских настроениях. Однако в 2003-м США вернулись вновь, но ненадолго. В очередной раз решение выйти из состава было принято в прошлом году. На этот раз причиной стали разногласия по арабо-израильскому конфликту.

"Оно (решение о выходе – прим.) отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — Sputnik) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", - ранее заявляла официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

США с 2011 года не платят взносы в ЮНЕСКО, с тех пор накопилось более 600 миллионов долларов долга.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) была создана 16 ноября 1945 года и является правопреемником комитета Лиги Наций по вопросам интеллектуального сотрудничества. Среди основных направлений организации – проблемы дискриминации образования, неграмотности, изучение национальных культур и многое другое.

 
 
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Соединенные Штаты Америки (США) вышли из ЮНЕСКО, оставив за собой статус наблюдателя, решение вступает в силу в понедельник.
 
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