Александр Глеб пока не будет завершать карьеру

Контракт Глеба с БАТЭ завершился в конце 2018 года, после чего у многих спортивных болельщиков возник вопрос о возможном завершении футболистом карьеры. В воскресенье он ответил на все вопросы болельщиков и журналистов в эфире телевидения.





"Продолжить карьеру я хочу, но у меня закончился контракт. Надо с клубом разговаривать, чтобы желание обеих сторон совпадало. Я еще не принял решения оставаться в БАТЭ и клуб пока ничего такого не предложил", - сказал Глеб, комментируя вопрос о том, сыграет ли он за клуб с "Арсеналом".





Останется ли Глеб в БАТЭ, он пока не знает, но карьеру планирует продолжать.





Глеб стал единственным белорусским футболистом, который провел в карьере свыше 710 матчей. Ранее футболист заявлял о желании продолжать выступать, но окончательное решение он обещал принять в отпуске, посоветовавшись с семьей.





В послужном списке Глеба – БАТЭ, немецкие "Штутгарт" и "Вольфсбург", английские "Арсенал" и "Бирмингем Сити", российский "Крылья Советов", турецкие "Коньяспор" и "Генчлербирлиги", а также испанская "Барселона", с которой он в сезоне-2008/09 выиграл Лигу чемпионов. Шесть раз Глеб в составе БАТЭ становился чемпионом Беларуси. Столько же раз он признавался лучшим футболистом страны (2002, 2003, 2005, 2006, 2007 и 2008).



