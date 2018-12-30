Богатые тоже плачут? Каким стал 2018 год для российских олигархов

Зима близко





2018 год мог бы войти в историю как год экономического чуда. Крупнейшие российские миллиардеры, находясь под санкциями США, не просто сохранили свои состояния, но и заметно их приумножили.





По данным Bloomberg, богатейшие россияне стали еще богаче — в общей сложности на 8,7 млрд долларов. Чудеса творило правительство РФ, которому бизнесмены наперебой писали проекты спасения своего бизнеса.





Весной свои пожелания «Деду Морозу» написали Алексей Мордашов и Виктор Вексельберг. Первый попросил 7,5 млрд рублей, второй ограничился пятью миллиардами, но уже в долларах. Несмотря на исполнение своих «скромных» просьб, миллиардеры радовались недолго.





Состояние Мордашова и Вексельберга сократилось на 2 и 3,2 млрд долларов соответственно. Спасительный госзаказ не смог заменить «Силовым машинам» и «Ренове» потерянных клиентов.





Особенно не повезло Вексельбергу. Миллиардер буквально не находил себе места: то выходил (частично) из структур «Реновы», то выезжал на допрос к прокурору Мюллеру по делу о возможном вмешательстве в выборы США.





Понаблюдав за метаниями Вексельберга, швейцарский банк Credit Suisse на всякий случай заморозил на счетах гражданина Швейцарии 1 млрд швейцарских франков. Его примеру последовали банки UBS и Julius Baer, распространив эту практику еще и на активы Олега Дерипаски, хотя и отказались комментировать блокировку 5 млрд франков на счетах российских олигархов.





Впрочем, трескучие морозы для Дерипаски только начинались. В начале октября власти США заморозили все, что только нашли у олигарха в Америке: активы компаний UC Rusal и En+ Group, а также два особняка — в Нью-Йорке и Вашингтоне (в шаговой доступности от президента США).





Давно пытаясь преградить Дерипаске путь в Новый Свет, американцы, кажется, нашли его ахиллесову пяту. Уже заплатив за возможное вмешательство в судьбу Трампа вмешательством в его частную жизнь и разводом, Дерипаска решил не лишать детей соседства с Иванкой Трамп и согласился на все требования Минфина США. Бизнесмен снизит до минимума свое присутствие в американском бизнесе уже к концу января.

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Судитесь сами





Упомянутый выше Виктор Вексельберг так просто не сдался. Он обещает засудить власти США за «несправедливые» санкции. Во-первых, в действительно состязательном процессе всегда есть шанс победить, а во-вторых, Вексельберг все равно не вылезает из судов.





Фамилия олигарха мелькает в документах Верховного суда Нью-Йорка с 2014 года, когда ему предъявил иск на 2 млрд долларов Леонид Лебедев. В прошлом сенатор Совфеда, а ныне киприот Лебедев уверяет суд, что швейцарец Вексельберг оторвался от корней, попутал понятия и не заплатил ему, Лебедеву, за «тайную» долю в уже перепроданной ТНК.





В этом году к почти международному конфликту подключился еще один бывший сенатор — Магомед Магомедов. Оказавшийся за решеткой Магомедов (к этой истории мы еще вернемся) в понятиях поднаторел давно, чего больше и не скрывает.





Во встречном иске к Лебедеву он утверждает, что Лебедев и сам что-то попутал, обманув Магомедова при покупке доли в «Нижневартовскнефтегазе» (дочка ТНК) в далеких 90-х. За давностью лет доля ничуть не обесценилась — сидящий в СИЗО Магомедов требует 1 млрд рублей.





Весь год провел в судах и Олег Дерипаска. Силами отечественного правосудия он заметал следы секс-скандала и улик, которые пригодились бы спецпрокурору Мюллеру. Высокий суд Лондона, где Дерипаска давно стал завсегдатаем, тоже не остался без работы: он рассматривал иск скандального миллиардера к совладельцам «Норникеля» Владимиру Потанину и Роману Абрамовичу.





Абрамович продал Потанину почти весь свой скромный пакет в ГМК (2,1% из имеющихся 4%), немного подзабыв о третьем акционере. Тлеющий конфликт Потанина и Дерипаски начал разгораться с новой силой, но был потушен судом, вставшим на сторону последнего.





Не всем российским истцам в Лондоне так везло в уходящем году. VIP-вкладчики Промсвязьбанка, загнав в Высокий суд Лондона Дмитрия Ананьева, вместо справедливости нашли новые проблемы. Заморозка активов на сумму 15,6 млн долларов и 11 млн евро по иску вкладчиков едва не сорвала продажу банка «Возрождение» ВТБ.





Младший из братьев Ананьевых пошел ва-банк и, как говорят, обменялся любезностями с английскими спецслужбами. Они помогли Ананьеву переубедить суд и разморозить счета, а банкир любезно поделился информацией о том, как и куда выводят деньги его друзья, знакомые и, конечно же, бывшие вкладчики.





Джентльмены под раздачей





Куда менее обходительны с российскими олигархами правоохранительные органы на родине. Петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко, который 28 декабря был приговорен почти к 5 годам тюремного заключения за контрабанду алкоголя, был обвинен еще и в создании ОПС.





Преступное сообщество, по версии следствия, расхищало президентскую резиденцию в Ново-Огарево во время ее строительства. Сумма вменяемого Михальченко ущерба по данному эпизоду достигает 1,5 млрд рублей.





Вместе с бизнесменом по делу проходят несколько генералов ФСО. По некоторым данным, Михальченко нужен следствию лишь для того, чтобы выйти на бывшего главу ФСО Евгения Мурова, который перехватил контроль над всеми активами опального бизнесмена, включая холдинг «Форум» и порт Бронка. Сам Михальченко уже не строит планов по скорому освобождению.





Не очень оптимистичны и владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы. Вот уже девять месяцев братья общаются в основном с адвокатами и следователем Николаем Будило, который вел печально известное дело Магнитского. Работы для Будило хватит на весь будущий год: в уголовном деле Магомедовых уже восемь эпизодов хищений на общую сумму 2,8 млрд рублей.





Интересантами посадки Магомедовых называли и Сулеймана Керимова, и главу «Транснефти» Николая Токарева, и даже Игоря Сечина. Кстати, 50% Новороссийского морского торгового порта (НМТП) Магомедовы продали именно «Транснефти». На ходе следствия это, впрочем, до сих пор не отразилось.





Отторжение капитала





Пока юридические вопросы остаются нерешенными, братья занимаются делами семейными. Магомед Магомедов вспомнил старые обиды и заявил следствию, что давно не имеет отношения к бизнесу брата. Зиявудин Магомедов за девять месяцев в Лефортово успел развестись и одарить бывшую супругу значительным состоянием. Да так щедро, что во Франции на Ольгу Магомедову завели уголовное дело по обвинению в отмывании денег.





Немилосердна французская полиция и к еще одному дагестанскому миллиардеру — Сулейману Керимову. Как и экс-супругу Магомедова, французская полиция уличила Керимова в отмывании денег и неуплате налогов.





По данным следствия, олигарх нашел в Франции родственную душу — швейцарского финансиста Александра Штудхальтера. Их взгляды на бизнес так совпали, что Штудхальтер купил расположенные друг за другом виллы Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella, а потом почти что даром продал их Керимову. Французская казна недосчиталась около 100 млн евро.





Обидевшись, французы продержали Керимова сутки в тюрьме и семь месяцев под домашним арестом. Правоохранители взяли с олигарха 40 млн евро залога и грозили пятью годами тюрьмы.





Но летний визит Эммануэля Макрона в Россию совершил переворот в сознании французских следователей. С Керимова одномоментно сняли все обвинения и вернули залог. Миллиардер тут же вернулся на родину, таинственным образом поспособствовавшую его освобождению, и всерьез собирался зарегистрировать бизнес в Дагестане.





В схожей ситуации оказался экс-владелец «Уралкалия», выходец из Беларуси Дмитрий Рыболовлев. Миллиардер давно считает своим домом Монако и ведет себя в этой маленькой стране соответствующе.





Выходки олигарха, самой вызывающей из которых стали особые ужины для экс-министра юстиции Филиппа Нармино, изрядно утомили власти княжества. 6 ноября Рыболовлев был задержан полицией княжества по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием.









Новый год по старому стилю





Компанию ему составили сразу несколько судей, которых Рыболовлев тоже прикармливал и одаривал билетами на матчи собственного футбольного клуба «Монако». Все ради того, чтобы наконец выиграть суд над арт-дилером Ивом Бувье.





Суд пока так и не выигран, но и сам Рыболовлев, несмотря на громкие обвинения, отделался легким испугом. Он свободно передвигается по миру, находясь под судебным контролем Монако, и уверен в своем полном оправдании в скором времени.





Вот и в конце ноября Рыболовлев вернулся в княжество на матч ФК «Монако». Кто знает, кому он подарил «лишний» билетик?





Видя, какой гуманной может быть вторая родина, к границе потянулись и другие олигархи. Даже Роман Абрамович, который за прошедший год увеличил состояние более чем на 1 млрд долларов, вспомнил, что он еврей. В Израиле и климат инвестиционный устойчивей, и налоговые каникулы для репатриантов длятся 10 лет. Абрамовича можно поздравить, он таки еще и сэкономил.





Борис Минц, недолго наблюдая процесс огосударствления банковского сектора стараниями ЦБ, решил не испытывать судьбу. Он лично пригласил санаторов ЦБ спасти ФК «Открытие», распродал оставшиеся активы и, собрав трех сыновей, уехал в Лондон.





Последние хоть и уверяли, что долги у них «хорошие и длинные», тут же выехали вслед за отцом. В Англии Минцы без особой ностальгии осваивают отельный бизнес. И только «короли госзаказа» богатеют прямо под санкциями и никуда не торопятся. Их и здесь неплохо кормят.