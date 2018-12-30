В 2018 году увеличилось количество погибших журналистов









DW со ссылкой на Международную федерацию журналистов. Об этом сообщаетсо ссылкой на Международную федерацию журналистов.





Таким образом, число убитых журналистов после трех лет падения вновь возросло.





Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан – там были убиты 16 представителей прессы. В Мексике жертвами нападений стали 11 человек, в Йемене – 9, в Сирии – 8.





В европейских странах были убиты 4 журналиста – во Франции, Болгарии, Турции и Словакии.





Отмечается, что число жертв наглядно демонстрирует ситуацию с уровнем безопасности для журналистов в мире.





По данным Международной федерации журналистов, всего с 1990 года в мире были убиты более 2500 журналистов. Самой опасной страной для работников мас-медиа является Ирак, где погибло более 300 журналистов.





Последним резонансным случаем стало убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция.





В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи





Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".





В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.





В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.