ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2018 году увеличилось количество погибших журналистов

31.12.2018 10:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В 2018 году во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника медиа, что на 12 человек больше, чем в 2017 году.



Об этом сообщает DW со ссылкой на Международную федерацию журналистов.

Таким образом, число убитых журналистов после трех лет падения вновь возросло.

Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан – там были убиты 16 представителей прессы. В Мексике жертвами нападений стали 11 человек, в Йемене – 9, в Сирии – 8.

В европейских странах были убиты 4 журналиста – во Франции, Болгарии, Турции и Словакии.

Отмечается, что число жертв наглядно демонстрирует ситуацию с уровнем безопасности для журналистов в мире.

По данным Международной федерации журналистов, всего с 1990 года в мире были убиты более 2500 журналистов. Самой опасной страной для работников мас-медиа является Ирак, где погибло более 300 журналистов.

Последним резонансным случаем стало убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция.

В правительстве Саудовской Аравии провели перестановки после убийства Хашукджи

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой". 

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника медиа, что на 12 человек больше, чем в 2017 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика