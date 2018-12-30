СМИ: Меган Маркл уже была беременной, когда выходила замуж за принца

replyua.net со ссылкой на глянцевый журнал Hello, журналисты сделали выводы о том, что Меган Маркл выходила замуж за принца Гарри, уже будучи беременной. Как информируетсо ссылкой на глянцевый журнал Hello, журналисты сделали выводы о том, что Меган Маркл выходила замуж за принца Гарри, уже будучи беременной.









Меган Маркл и принц Гарри





Журналисты отмечают, что во время Рождественской службы Маркл сделала заявление о предстоящих родах, сообщив о том, что она почти уже у цели. Отмечается, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл прошла в мае, а о будущем ребенке Кенсингтонский дворец объявил в середине октября. Из этого журналисты сделали вывод, что срок Маркл намного больше, чем ранее считалось.





При этом источники, близкие к королевской семье, неоднократно говорили, что Меган Маркл должна стать матерью весной будущего года. Однако сейчас журналисты уверяют, что это радостное событие произойдет намного раньше этого срока, также ходят слухи, что Меган Маркл беременна двойней.