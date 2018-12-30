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СМИ: Меган Маркл уже была беременной, когда выходила замуж за принца
Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл заявила о том, что уже совсем скоро родит ребёнка.
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Меган Маркл и принц Гарри
Журналисты отмечают, что во время Рождественской службы Маркл сделала заявление о предстоящих родах, сообщив о том, что она почти уже у цели. Отмечается, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл прошла в мае, а о будущем ребенке Кенсингтонский дворец объявил в середине октября. Из этого журналисты сделали вывод, что срок Маркл намного больше, чем ранее считалось.
При этом источники, близкие к королевской семье, неоднократно говорили, что Меган Маркл должна стать матерью весной будущего года. Однако сейчас журналисты уверяют, что это радостное событие произойдет намного раньше этого срока, также ходят слухи, что Меган Маркл беременна двойней.
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Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл заявила о том, что уже совсем скоро родит ребёнка.
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