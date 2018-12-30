Ученые: отказ от ежедневного завтрака грозит инсультом

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Исследователи университета Осаки за 25 лет собрали данные о 82 772 людях в возрасте от 45 до 74 лет и проанализировали их. В итоге ученые выяснили, что при отказе от утреннего приема пищи повышается давление, что увеличивает риск мозгового кровоизлияния. Регулярный завтрак в свою очередь снижает нагрузку на сосуды и нормализует состояние здоровья.Сотрудники Колумбийского университета подтвердили результаты исследований своих японских коллег. Американские ученые связали отказ от утренней трапезы с разбитием диабета и риском возникновения инфаркта. Их исследования показали, что питание по графику способствует лучшему здоровью и позволяет не переедать.